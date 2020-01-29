"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
29 OCAK 2020 ÇARŞAMBA - YIL: 50

Sergen Yalçın 13 yıl sonra yeniden Beşiktaş'ta

29 Ocak 2020, Çarşamba 15:25
Siyah-beyazlı kulübün yönetim kurulu, futbolcu olarak Beşiktaş'ın efsaneleri arasına giren Sergen Yalçın'ı 1,5 yıllığına teknik direktörlük görevine getirdi.

Beşiktaş'ın efsane isimleri arasında yer alan Sergen Yalçın, 13 yıl sonra siyah-beyazlı kulübe antrenör olarak döndü.

 

Futbol hayatına Beşiktaş'ın altyapısında başlayan Sergen Yalçın, Türk futbolunun en önemli yetenekleri arasında yer aldı.

Gordon Milne döneminde Beşiktaş A Takımı ile antrenmanlara çıkmaya başlayan Sergen Yalçın 1990-1991 sezonunda itibaren siyah-beyazlı kulübün genç yeteneği olarak sahalarda yer aldı. Attığı gollerle Beşiktaş'ın kazandığı şampiyonluklarda pay sahibi olan Sergen Yalçın, 1997'ye kadar siyah-beyazlı takım forması giydikten sonra İstanbulspor'a transfer oldu.

Sergen Yalçın, siyah-beyazlı takımdaki ilk döneminde 1991-1992 ve 1993-1994 sezonunda şampiyonluk sevinci yaşadı.

100. yıl şampiyonluğunun kahramanlarından 

Beşiktaş'ın yanı sıra Galatasaray, Fenerbahçe ve Trabzonspor'da oynayarak "4 büyükler"de forma giyen ilk oyuncu unvanını elde eden 47 yaşındaki Yalçın, 2002-2003 sezonunda bir kez daha siyah-beyazlı takıma geldi.

Sergen Yalçın, söz konusu sezondaki iyi futboluyla takımının 100. yılında elde ettiği şampiyonlukta büyük pay sahibi oldu.

Beşiktaş'ın 100. yılında kazandığı şampiyonlukta en dikkati çeken isimler arasında gösterilen Sergen Yalçın, attığı 11 golle siyah-beyazlı takımın şampiyonluk kupasını kaldırmasında en çok katkı veren isimler arasında yer aldı.

Bir sonraki sezon Şampiyonlar Ligi'nde mücadele eden Beşiktaş'ta Sergen Yalçın, unutulmaz Chelsea maçının da kahramanı oldu. İngiltere'de oynanan ve İlhan Mansız'ın gördüğü kırmızı kartla siyah-beyazlı takımın 10 kişi mücadele ettiği maçta Sergen Yalçın, attığı iki golle takımına 2-0'lık galibiyeti getirdi.

2005-2006 sezonu sonuna kadar Beşiktaş forması giyen Sergen Yalçın, Şekerspor deneyiminin ardından 2007-2008 sezonunda Eskişehirspor formasıyla futbolculuk kariyerini noktaladı.

Toplam 7 kupa

Sergen Yalçın, Beşiktaş'taki futbolculuk döneminde 7 kez kupa sevinci yaşadı.

Ligde 3 kez siyah-beyazlı formayla şampiyonluk kupasını kaldıran Yalçın, Cumhurbaşkanlığı ve Türkiye Kupası'nı ikişer defa kazanan kadroda yer aldı. 

Beşiktaş formasıyla 298 maça çıktı

Yalçın, Beşiktaş'taki iki döneminde toplam 298 resmi karşılaşmaya çıktı.

Siyah-beyazlı formayla 230 Süper Lig maçında görev alan Yalçın, 40 Avrupa mücadelesinde oynadı. 23 Türkiye Kupası maçında forma giyen Yalçın, ayrıca 4 Cumhurbaşkanlığı ve bir Başbakanlık Kupası karşılaşmalarında sahada yer aldı.

Beşiktaş adına ligde 71 gole imza atan Yalçın, Avrupa ve Türkiye Kupası'nda dörder gol kaydetti. Sergen Yalçın, Cumhurbaşkanlığı Kupası'nda ise bir kez fileleri havalandırarak, siyah-beyazlı formayla toplam 80 gole imza attı.

İlk teknik direktörlük deneyimi Gaziantepspor ile 

Futbolculuk kariyerinin ardından Beşiktaş'ın altyapı takımlarında antrenörlük yapan Yalçın, ilk teknik direktörlük deneyimini 2015'te Gaziantepspor'un başında yaşadı.

Sergen Yalçın, 5 yıla yaklaşan teknik direktörlük kariyerinde daha sonra sırasıyla Sivasspor, Kayserispor, Eskişehirspor, Konyaspor, Alanyaspor'u çalıştırdı.

Bu sezonun başında Yeni Malatyaspor'un başına geçen Yalçın, devre arasında kulübüyle yollarını ayırdı. 

Çalıştırıcı olarak ilk Avrupa deneyimini bu sezon yaşadı 

Bu sezona BtcTurk Yeni Malatyaspor'da başlayan Sergen Yalçın'ın kariyeri uzun süreli olmadı.

Sarı-siyahlı takımla toplam 24 maça çıkan tecrübeli çalıştırıcı, teknik adamlık kariyerindeki ilk Avrupa kupası deneyimini de bu kulüple elde etti.

UEFA Avrupa Kupası ikinci ön eleme turu ilk maçında Slovenya ekibi Olimpija ile iç sahada 2-2 berabere kalan BtcTurk Yeni Malatyaspor deplasmandaki mücadeleyi 1-0 kazanarak bir üst tura yükseldi. Üçüncü ön eleme turunda Sırbistan'ın Partizan takımı ile oynanan ilk maçı 3-1 kaybeden sarı-siyahlı takım rövanşı 1-0 kazansa da kupaya veda etti. Sergen Yalçın böylelikle ilk Avrupa denemesinde oynadığı 4 maçın 2'sini kazandı, birer beraberlik ve yenilgi aldı.

Sarı-siyahlı takımla sezonun ilk yarısını tamamlayan Sergen Yalçın, BtcTurk Yeni Malatyaspor'a 6 galibiyet, 6 beraberlik ve 5 yenilgi ile veda etti. Sergen Yalçın kupadaki üç maçta ise birer galibiyet, mağlubiyet ve beraberlik elde etti.

Taraftarların Sergen Yalçın mutluluğu 

Beşiktaşlı taraftarlar eski futbolcuları Sergen Yalçın'ı sezon başından beri unutmadı.

Abdullah Avcı'nın görev yaptığı dönemde tecrübeli teknik adama protestolarını bile Sergen Yalçın tezahüratı ile gösteren siyah-beyazlı taraftarların isteği, yönetim kurulunun Yalçın ile 1,5 yıllığına anlaşmasıyla gerçekleşmiş oldu. 

Beşiktaş'ın başında ilk maçı Çaykur Rizespor karşısında olacak

Sergen Yalçın, Beşiktaş Teknik Direktörü olarak ilk deneyimini 20. haftadaki Çaykur Rizespor maçında yaşayacak.

Siyah-beyazlı takım, 1 Şubat Cumartesi günü Çaykur Rizespor'a konuk olacak.

Sergen Yalçın'ın zorlu bir süreç bekliyor

Yalçın, Beşiktaş'ın başında zorlu bir görev yürütecek.

Sezon başından beri kötü performansıyla dikkati çeken Beşiktaş, ligdeki 19 maçta 9 galibiyet, 3 beraberlik ve 7 mağlubiyetin ardından topladığı 30 puanla lider Demir Grup Sivasspor'un 11 puan gerisinde bulunuyor.

Avrupa Ligi ve Türkiye Kupası'ndan elenen Beşiktaş, bu sezonki 29 resmi maçta 11 galibiyet, 3 beraberlik ve 15 yenilgi aldı.

Kötü savunmasıyla dikkati çeken siyah-beyazlı ekip, 42 gol atıp 49 gol yedi.

Sergen Yalçın, zorlu görevinde hem Beşiktaş'ın savunmasını düzeltmeye çalışacak hem de bu sezonki tek kulvar olan Süper Lig'de takımını ileriye taşımaya çalışacak.

AA

Okunma Sayısı: 167
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    ABD'nin İsrail yanlısı işgal planına TBMM'den ortak kınama

    AB'den 5G altyapısına ilişkin katı kurallar

    'Trump'ın açıkladığı bu planı reddediyoruz'

    Maarratünnuman, Rejim ve Rusya'nın saldırılarıyla harabeye döndü

    Sergen Yalçın 13 yıl sonra yeniden Beşiktaş'ta

    2 eski uydu çarpışabilir

    Yeni tip koronavirüs 15'ten fazla ülkeye yayıldı

    Dışişleri Bakanlığı'ndan Çin’deki Türk vatandaşlarına ilişkin açıklama

    'Virüs turizmi etkilemez'

    Trump'ın damadından tepki çeken açıklama

    ABD'li senatörlerden Trump'a 'Orta Doğu barış planı' tepkisi

    Virüs durdurulamıyor: Ölü sayısı 132'ye yükseldi

    Filistinli gruplar Gazze'de toplanmaya hazırlanıyor

    Pekin Büyükelçisi açıkladı: 32 vatandaşımızı Çin'den tahliye edeceğiz

    'Deprem bölgesindeki 138 binanın acil yıkılması gerekiyor'

    Katar, Trump'ın sözde barış planına destek verdi

    TBMM'den depremzedeler için yardım kampanyası

    Motorine zam yapıldı

    Deprem vergisini sorgulamak temel haktır

    En Çok Okunanlar

    Kâzım GÜLEÇYÜZ

    Bu birliktelik bozulmamalı
    Faruk ÇAKIR

    İftiralar geri teper
    Genel

    Keyfî yargılamalara son verin
    İbrahim ÖZDABAK

    Günün Karikatürü
    Risale-i Nur'dan

    Sebepler; yalnız birer bahane ve perdedir
    Ali FERŞADOĞLU

    “Bekâr olarak ölürsem bana ceza var mı?”
    Ahmet BATTAL

    Modern gog - magoglara çare
    M. Latif SALİHOĞLU

    Neyzen’i şair eden sebepler
    Genel

    Deprem vergilerine ne oldu?
    Genel

    Deprem vergisini sorgulamak temel haktır

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2020, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.