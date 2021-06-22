Sergen Yalçın için toplandılar

Teknik direktör Sergen Yalçın'a destekte bulunmak için evinin önünde toplanan siyah-beyazlı taraftarlar, sevgi gösterilerinin ardından dağıldı.
Beşiktaş'ta teknik direktör Sergen Yalçın ile yönetimin anlaşamadığı yönünde haberlerin çıkması üzerine siyah-beyazlı taraftarlar, görevine devam etmesini istedikleri 48 yaşındaki çalıştırıcının evinin önünde toplandı.
Siyah-beyazlı futbol takımını Süper Lig ve Türkiye Kupası'nda şampiyonluğa taşıyarak büyük bir başarıya imza atan Yalçın'ın görevine devam etmesini isteyen taraftarlar, 48 yaşındaki teknik adamın evinin önünde yaklaşık 2 saat bekledi.
Yaklaşık 100 kadar Beşiktaş taraftarı, Sergen Yalçın lehine yaptıkları tezahüratlar ve basın açıklamasının ardından evin önünden ayrıldı.
AA