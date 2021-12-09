Sergen Yalçın istifa etti

Beşiktaş'ta Sergen Yalçın dönemi bitti. Yalçın, Başkan Ahmet Nur Çebi ile görüşüp son kararını verdi.

Beşiktaş’ta Sergen Yalçın dönemi sona erdi. Bugün yapılan antrenmana çıkmayı düşünmeyen Yalçın, Başkan Ahmet Nur Çebi ile görüştü. Siyah-beyazlılar Yalçın'ın istifasını kabul etti. Saat 12’de Nevzat Demir Tesisleri’nde başlayacak antrenman öncesi Başkan Ahmet Nur Çebi ile biraraya gelen 49 yaşındaki teknik adam görevini bıraktı. Görüşmede Yalçın istifasını Başkan Çebi’ye sundu. Beşiktaş’ta teknik direktörlüğe geçici olarak altyapı antrenörlerinden Önder Karaveli getirilecek. Siyah beyazlıların Süper Lig’de bu hafta oynayacağı Yuketel Kayserispor maçında takımın başında Önder Karaveli olacak. NTV

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