Beşiktaş'ın 2-1 kazandığı Ankaragücü maçını yorumlayan Rıdvan Dilmen, Sergen Yalçın'ın Beşiktaş'ın sembol isimleri arasında olduğunu belirterek, "Sergen Yalçın, potansiyel bir Fatih Terim" diye konuştu.

Beşiktaş, Süper Lig'in 25. hafta açılış maçında Ankaragücü'nü 2-1 mağlup etti ve üst üste 2. galibiyetini alırken, yorumcu Dilmen, 90 dakikayı NTV ekranlarında yayınlanan %100 Futbol programında değerlendirdi.

"Sergen Yalçın doğru karar"

Beşiktaş yönetiminin Abdullah Avcı'nın ardından takımı Sergen Yalçın'a emanet etmekle doğru bir seçim yaptığını vurgulayan Dilmen, "Sergen Yalçın öncesi ve Sergen Yalçın sonrası Beşiktaş. Oyun anlayışında farklılık var. Beşiktaş çok doğru bir tercih yaptı. Beşiktaş bir hedefi varmış gibi oynuyor. Oyuncular sürekli maçın içindeler, sürekli öne oynama istekleri var." dedi.

"Sergen Yalçın potansiyel bir Fatih Terim"

"Süper Lig'de bu sezon 37 tane teknik adam değişmiş daha 10 hafta var 41 tane olur. Neden bunu anlattım? Abdullah Avcı zaten yarışa 1-0 mağlup başlamıştı. Her camia kendi Fatih Terim'ini çıkarmak istiyor. Sergen Yalçın'da potansiyel bir Fatih Terim.

Sergen bir de şöyle bir Beşiktaşlı, dört büyüklerin hepsinde oynamış. Başakşehir maçı dışında 4 galibiyet 1 beraberlik aldı. Sonuçta takım şu çizgiyi gördü. Arzu ve istek iyi. Oyuncularda hep bir arzu ile oynamaya çalışıyorlar. Buraya herhangi bir antrenör gelse bu etkiyi yapamazdı."