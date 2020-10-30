Sivasspor, Avrupa Ligi ikinci maçında mağlup oldu

UEFA Avrupa Ligi I Grubu 2. hafta maçında Demir Grup Sivasspor, sahasında İsrail temsilcisi Maccabi Tel-Aviv'e 2-1 yenildi.

8. dakikada Claudemir'in sağdan kullandığı uzun taç atışında ceza alanındaki Robin Yalçın'ın kafa vuruşunda, meşin yuvarlak kaleci Tenenbaum'da kaldı. 13. dakikada sağdan ceza alanına yapılan ortada müsait pozisyondaki Rikan, kale alanından topu ıskalayınca mutlak bir gol fırsatını değerlendiremedi. 26. dakikada orta sahada rakibinden çaldığı topla hızla mesafe kat ederek ceza alanına giren Gradel'in sol çaprazdan uzak köşeye yerden vuruşunda, meşin yuvarlak direğin yanından az farkla auta çıktı. Mücadelenin ilk yarısı 0-0 sona erdi. İkinci yarı 48. dakikada Peretz'in ceza yayı civarından vuruşunda, top üstten auta çıktı. 49. dakikada Gradel'in soldan ceza alanına ortasında Yatabare'nin kafa vuruşunda, meşin yuvarlak yandan auta gitti. 55. dakikada Demir Grup Sivasspor golü buldu. Yatabare'nin pasında topla soldan ceza alanına giren Gradel, meşin yuvarlağı arka direkte müsait durumdaki Kayode'ye aktardı. Kayode, altıpastan topu boş kaleye gönderdi: 1-0. 66. dakikada Peretz'in sağdan ceza alanına ortasında, ceza alanında Camara'nın Golasa'ya müdahalesi üzerine maçın hakemi penaltı noktasını gösterdi. 69. dakikada penaltıyı gole çeviren Biton, skoru eşitledi: 1-1. 71. dakikada Gradel'in soldan ceza alanına ortasında Yatabare'nin vuruşunda, top direkten oyun alanına döndü. Savunma meşin yuvarlağı tehlikeli bölgeden uzaklaştırdı. 74. dakikada Maccabi Tel-Aviv öne geçti. Ceza alanında Rikan ile verkaç yapan Peretz'in vuruşunda kaleci Samassa'dan dönen top yükseklik kazandı. Pozisyonu takip eden Peretz, kafa vuruşuyla meşin yuvarlağı boş kaleye gönderdi: 1-2. Mücadele, Maccabi Tel-Aviv'in 2-1 üstünlüğüyle sona erdi. AA

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