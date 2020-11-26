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27 KASIM 2020 CUMA - YIL: 51

Sivasspor'dan Avrupa'da ikinci galibiyet

26 Kasım 2020, Perşembe 23:30
Demir Grup Sivasspor, UEFA Avrupa Ligi I Grubu dördüncü maçında Azerbaycan temsilcisi Karabağ'ı 3-2 yendi.

8. dakikada Karabağ 1-0 öne geçti. Matic'in orta sahadan savunmanın arkasına gönderdiği uzun topla buluşarak soldan ceza sahasına giren Zoubir düzgün bir vuruşla meşin yuvarlağı uzak direğin dibinde filelerle buluşturdu: 1-0

16. dakikada Zoubir ceza sahası içinde rakiplerinden sıyrılarak sol çaprazdan şutunu çekti, top az farkla yandan auta gitti.

39. dakikada Demir Grup Sivasspor penaltı kazandı. Ceza sahasında Gradel'in şutuna Guerrier'in elle müdahale ettiğine hükmeden hakem penaltı noktasını gösterdi. 40. dakikada topun başına geçen Kone'nin vuruşunda meşin yuvarlak ağlara gitti. 

43. dakikada Kone'nin pasıyla buluşan Gradel'in ceza sahası dışından şutunu kaleci kurtardı. 

51. dakikada Karabağ skoru 2-1 yaptı. İbrahimli'nin sol çaprazdan kullandığı serbest vuruşta Caner Osmanpaşa'nın kafa vuruşuyla uzaklaştırdığı topa Matic ceza sahası girişinde gelişine sert vurdu ve meşin yuvarlak ağlara gitti: 1-2

58. dakikada Demir Grup Sivasspor beraberliği yakaladı. Yasin Öztekin'in sağdan ortasında Kayode ceza sahası içinde kafa vuruşuyla topu filelere gönderdi: 2-2

68. dakikada Gradel'in ceza sahası dışından şutunda meşin yuvarlak Kayode'ye çarpıp yön değiştirdi. Kalecinin solundaki direğe çarpan meşin yuvarlak çizginin üzerinden yuvarlanarak kalecinin ellerinde kaldı.

79. dakikada Demir Grup Sivasspor öne geçmeyi başardı. Uğur Çiftçi'nin sol taraftan verdiği pasla ceza sahası dışında topla buluşan Kone, ceza yayı önünden düzgün bir vuruşla meşin yuvarlağı ağlara gönderdi: 3-2

Mücadele Demir Grup Sivasspor'un 3-2 üstünlüğü ile sona erdi.

Bakan Kasapoğlu da karşılaşmayı izledi 

Gençlik ve Spor Bakanı Muharrem Kasapoğlu da mücadeleyi protokol tribününden takip etti. 

Kasapoğlu maç öncesinde Medipol Başakşehir Kulübü'nün tesislerini ziyaret etti. Medipol Başakşehir Kulübü Başkanı Göksel Gümüşdağ, Bakan Kasapoğlu'na Manchester United ile oynadıkları ilk maçta giyilen imzalı bir forma hediye etti.

Kayode yine golünü attı

Sivasspor'un Nijeryalı futbolcusu Olarenwaju Kayode, UEFA Avrupa Ligi'ndeki dördüncü maçında da golünü atmayı başardı.

Karşılaşmanın 57. dakikasında Ninga'nın yerine oyuna giren Kayode, 1 dakika sonra Yasin Öztekin'in ortasında meşin yuvarlağı kafa vuruşuyla ağlara göndererek bu sezon oynadığı tüm Avrupa maçlarında rakip fileleri havalandırmış oldu. Kayode geride kalan 3 haftada Villarreal, Maccabi Tel-Aviv ve Karabağ'a gol atmıştı.  

Sivasspor Teknik Direktörü Çalımbay: İki defa yenik duruma düşmemize rağmen oyundan kopmadık

UEFA Avrupa Ligi I Grubu 4. hafta maçında Azerbaycan temsilcisi Karabağ'ı 3-2 mağlup eden Demir Grup Sivasspor'da teknik direktör Rıza Çalımbay, takımıyla gurur duyduğunu söyledi. 

Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Çalımbay, "Bizim için zor bir maçtı. Eksiklerimiz çoktu. Her şeyden önce takımımla gurur duyuyorum. Mükemmel mücadele ettiler. Orta sahada sıkıntımız vardı. Robin Yalçın'ın 20. dakika sakatlanması zor bir zaman yaşattı. İki defa yenik duruma düşmemize rağmen oyundan kopmadık. Arkadaşlarımı kutluyorum. Oyuncularımıza bir şey olursa diye kalecilere dahi forma yaptırdık. Oyuncularım çok iyi mücadele ettiler." diye konuştu. 

Karabağ'ın ilk maça oranla daha iyi olduğunu söyleyen Çalımbay, "Bugün daha iyi bir Karabağ takımı vardı. Çok iyi mücadele ettiler. Güzel ve dostça bir maç oldu. Grupta yola devam etmek için bu maçı kazanmamız gerekiyordu. Zor da olsa kazandık. Arkadaşlarımız da yetişirse kalan maçlarımızı en iyi şekilde bitirmeye çalışacağız." ifadelerini kullandı.

AA

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