Soldado veda etti

Fenerbahçe ile olan sözleşmesi 31 Mayıs'ta biten İspanyol futbolcu Roberto Soldado, sarı-lacivertli yönetime, taraftarlara ve takım arkadaşlarına veda etti.

Soldado, kendisine ait sosyal medya hesaplarından paylaştığı veda mesajında, "Fenerbahçe dönemim buraya kadarmış, bu ailenin içinde olmak benim için muhteşem bir onurdu. Bu kulübün, kesinlikle Türkiye'nin en büyük kulübünün parçası olmuş olmanın büyük gururuyla buradan ayrılıyorum." ifadelerine yer verdi.

"Gidiyorum ama bir elveda değil. kesinlikle döneceğim" diyen Soldado, "Bir kez daha Fenerbahçe formasını giyip tribünden futbolu destekleyecek, onlara tezahüratlar yapacak, bütün taraftarlarla omuz omuza zıplayacağım. Asla unutmayacağım bir tecrübe yaşadım. İçinde çok güzel anlar barındıran ama maalesef bazı üzüntülü anlar da olan." görüşlerini kullandı.