"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
6 HAZİRAN 2020 CUMARTESİ - YIL: 51

'Son 3 hafta maçlarını seyircili oynatabiliriz'

04 Haziran 2020, Perşembe 23:33
TFF Başkanı Özdemir, 12 Haziran'da tekrar başlayacak Süper Lig'de son 3 hafta maçlarını yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla ilgili şartların elvermesi halinde seyircili oynatabileceklerini söyledi.

Ekonomist dergisinin Instagram hesabında canlı yayına katılan Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı Nihat Özdemir,  gündeme dair açıklamalarda bulundu.

Kovid-19 salgını nedeniyle ara verilen Süper Lig'in 12 Haziran'da, TFF 1. Lig'in ise 19 Haziran'da başlayacağını belirten Nihat Özdemir, "Türkiye salgın sürecinde büyük bir mücadele verdi. Dünyada örnek gösterilebilecek ülkelerin başında geliyoruz. Almanya, ligleri mayıs ayı içinde başlattı. Neden Almanya diyoruz? Almanya ile Türkiye'nin nüfusları aynı. Almanya'da 8 binin üzerinde can kaybı var. Bizde ise 4 binden fazla insanımız yaşamını yitirdi. Başlamamız gerektiğine inandık. Programımızı yaptık. Süper Lig'de 5, TFF 1. Lig'de ise 4 haftanın maç programını açıkladık." ifadelerini kullandı.

TFF Sağlık Kurulu ve ona bağlı danışma kurulunun çalışma yürüttüğünü aktaran Özdemir, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bu iş kolay değil. Kurullarımız çok önemli çalışma temposu içinde. Takımların liglere nasıl hazırlanacakları konusunda her şeyi talimatnamede hazırladılar. Bunu tüm takımlarımızla paylaştık. İnşallah gelecek hafta maçlara başlayacağız. Talimatname çok önemli. Maçlara kesin olarak seyircisiz başlayacağız. Ama temmuzda koronavirüsün kaybolması durumunda şartlara göre belki de son 3 hafta maçlarını seyircili oynatma durumumuz dahi olabilir. İnşallah Allah bize yardım eder ve seyircili de oynatırız."

Almanya'da bir maçta 322 kişinin yer aldığının altını çizen Nihat Özdemir, şunları kaydetti:

"Biz ise maçları 296 kişiyle oynayacağız. Maçlardan önce testleri yapacağız. Ümit ediyoruz testler negatif çıksın ve takımlar maçlara hazırlansın. Biz sorumluluğu alıyoruz. Futbolun sahibi TFF. Bilime inanıyoruz. Çevre ülkelere baktığımız zaman birçok ülke liglere başladı. Türkiye, koronavirüs yönünde hepsinden iyi. İnşallah bu ligi oynayarak tamamlayacağız. Olmazsa olmazımız maçların oynanarak ligin tamamlanmasıydı. Kulüpler disiplini hiç bırakmayacak. Eğer kulüpler disiplini bozmazsa ligi oynayarak tamamlamak istiyoruz."

"Trabzonspor'u bu sıkıntılı durumdan çıkarmaya çalışacağız''

Nihat Özdemir, UEFA'nın Trabzonspor'a Avrupa kupalarından 1 yıl men cezası vermesiyle ilgili şu ifadeleri kullandı:

"Bizim takip ettiğimiz bir konu. Ahmet Ağaoğlu ve finans ekibiyle bizim arkadaşlarımız toplantıya katıldılar. Haklı noktamız çok. Bu, UEFA'dan çıkan değil üst kurulun verdiği karar. İtiraz yollarımızı yapıyoruz. TFF ve Trabzonspor olarak bütün hukukçular gücümüzü birleştirdik. Müracaatlarımızı yapacağız. İnşallah mutlu sona kavuşup Trabzonspor'un hakkını teslim edeceğiz. Servet Yardımcı, UEFA'nın yönetim kurulunda. Bu işe destek oluyor. Ne yapıp edip görüşmelerimizi yapacağız ve Trabzonspor'u bu sıkıntılı durumdan çıkarmaya çalışacağız."

Kulüplerin mali sıkıntıları

Koronavirüs salgını nedeniyle kulüplerin önemli gelir kaybı yaşadığına ve mali sıkıntıya girdiğine dikkati çeken Nihat Özdemir, sözlerini şöyle sürdürdü:

"FFP maddelerini de çalışıyoruz. Bu süreyi haziran sonuna kadar uzattık. FFP maddelerini ve harcama limitlerini gözden geçiriyoruz. Yeni maddeleri ortaya koyacağız. Kulüplerle paylaşacağız. Haziran sonu itibariyle kulüplerin bilançolarını alıp değerlendirmelerini yapacağız. Kulüplerimiz bizim vazgeçilmezlerimiz. Gerekli desteği yapmak en başlıca görevlerimizden birisi. Lisan kurulumuz var. 7 kişiden oluşuyor. Çalışmalarını yapıyorlar. İnşallah gelecek yıl takip edeceğimiz finansal yapılarla ilgili maddeleri açıklayacağız. Oran geçen sene yüzde 30'du. Bunu 15'e düşürmemiz lazım. Birçok şeyi göz önüne alarak kulüpleri yaşatmak için gerekli desteği vereceğiz."

Yabancı kontenjanı

TFF Başkanı Nihat Özdemir, yabancı kontenjanını kademeli olarak düşürmeyi planladıklarını vurgulayarak, şunları kaydetti:

"2020-2021 sezonunda yabancı sayısı düştüğü gibi, gelecek futbolcularda nitelik arayabilir miyiz acaba? 30'un üstünde çok sayıda oyuncu var. Kriter getirebilir miyiz? Kulüplerin altyapıdan daha fazla oyuncuya yer vermesine bakabiliriz. Bu konuda destek yapabilir miyiz? Bu çalışmaları bir komisyon yapıyor. Bazı şeyleri ortaya çıkaracağız. Kulüpler Birliği Vakfı ile paylaşacağız. Sezon başlamadan 2020-2021 için kriterleri yayınlamayı düşünüyoruz. Kademeli olarak 3 yıl içinde ana hedefimize ulaşacak bir program için çalışıyoruz."

Nihat Özdemir, Ekonomist muhabirinin "Futbolda şike tartışmalarını bitirmek için nasıl bir strateji izleyeceksiniz?" sorusuna, "Birçok ülkede de böyle olaylar oldu. İtalya, İngiltere ve Fransa'da. Türkiye'de de böyle bir olayı yaşadık. O sezon 2010-2011 sezonudur. 9 sene geride kaldı. 9 senedir herhangi bir şekilde bir şike olayına şu ana kadar rastlamadık. Etik ve disiplin kurulumuz şikayetleri inceliyor. Tespit ettiğimiz zaman üstüne gideceğiz." cevabını verdi.

AA

Okunma Sayısı: 511
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    Hafter cephesinden ateşkes çağrısı, Libya hükümetinden ilk tepki

    Endonezya'da endişelendiren vaka artışı

    ABD'de son 24 saatte 41 bin 927 yeni vaka!

    Ahmet Davutoğlu: Hiçbir partiye ön yargılı yaklaşmayız

    Michael Jordan ırkçılıkla mücadele için 100 milyon dolar bağışladı

    Ziya Selçuk'tan 'uzaktan eğitim' açıklaması

    İstanbul'da uzun süre sonra kısıtlama olmayan ilk hafta sonu

    Libya ordusundan yeni operasyon

    İran'da koronavirüs nedeniyle 75 ölüm daha

    G20, koronavirüsle mücadele için 21 milyar dolar aktaracak

    Dünya genelinde koronavirüse yakalanan kişi sayısı 6 milyon 860 bini aştı

    Trump, Washington Belediye Başkanına yüklendi

    Toyota Türkiye'de 800 kişiye ilave istihdam sağlayacak

    Almanya'daki 10 bine yakın ABD askeri geri çekilecek

    Libya'ya yönelik silah ambargosu 1 yıl uzatıldı

    Trump'tan aşı açıklaması

    Afrika'da koronavirüs nedeniyle 159 ölüm daha

    Doğal gaz ithalatı geçen yıl yüzde 10 düşüş gösterdi

    Afganistan'da bombalı saldırı: 11 polis öldü

    En Çok Okunanlar

    Kâzım GÜLEÇYÜZ

    Ayasofya...
    Genel

    Hukukta keyfilik son bulsun
    Ahmet BATTAL

    Dindar kılıklı otokrat iktidar ve Ayasofya
    İbrahim ÖZDABAK

    Günün Karikatürü
    Faruk ÇAKIR

    Şimdiye kadar niye dinlemediniz?
    Cevher İLHAN

    Hangi aile “19 bin 249 lira destek” aldı?
    Osman ZENGİN

    “Kutlular, aynı kaptan yemek yedirmiyor.”
    Sebahattin YAŞAR

    Ehl-i imanın yanlışı yüzünden zarar İslâm’a geliyorsa
    Genel

    Yasakta ‘tek adamlık’ tartışması
    Genel

    Musîbetler duâ ve ibadet vakitleridir

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2020, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.