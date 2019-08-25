Sturridge için imza töreni düzenlendi

Trabzonspor, anlaşmaya vardığı İngiliz oyuncu Daniel Sturridge için imza töreni düzenledi.

Trabzonspor, anlaşmaya vardığı İngiliz oyuncu Daniel Sturridge için imza töreni düzenledi. Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde kulüp başkanı Ahmet Ağaoğlu ve başkan yardımcısı Sertaç Güven'in yer aldığı imza töreninde, Daniel Sturridge ile 1 yılı opsiyonlu olmak üzere 3 yıllık sözleşme imzalandı. AA

Okunma Sayısı: 130

YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.