Süper Lig, 25. hafta heyecanıyla devam edecek

Süper Lig'in 25. haftası yarın oynanacak tek maçla başlayacak.
Haftanın açılış maçında Çaykur Rizespor ile Büyükşehir Belediye Erzurumspor, Çaykur Didi Stadı'nda saat 19.00'da karşı karşıya gelecek.
Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, ligde 25. hafta maçlarının programı şöyle:
Yarın:
19.00 Çaykur Rizespor-Büyükşehir Belediye Erzurumspor
13 Şubat Cumartesi:
13.30 Hes Kablo Kayserispor-MKE Ankaragücü
16.00 Trabzonspor-Gaziantep
19.00 Fatih Karagümrük-Fenerbahçe
14 Şubat Pazar:
13.30 İttifak Holding Konyaspor-Yukatel Denizlispor
16.00 Atakaş Hatayspor-Aytemiz Alanyaspor
16.00 Göztepe-Medipol Başakşehir
19.00 Galatasaray-Kasımpaşa
15 Şubat Pazartesi:
19.00 Fraport TAV Antalyaspor-Yeni Malatyaspor
19.00 Gençlerbirliği-Beşiktaş
AA