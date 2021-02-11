Süper Lig, 25. hafta heyecanıyla devam edecek

Süper Lig'in 25. haftası yarın oynanacak tek maçla başlayacak.

Haftanın açılış maçında Çaykur Rizespor ile Büyükşehir Belediye Erzurumspor, Çaykur Didi Stadı'nda saat 19.00'da karşı karşıya gelecek. Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, ligde 25. hafta maçlarının programı şöyle: Yarın: 19.00 Çaykur Rizespor-Büyükşehir Belediye Erzurumspor 13 Şubat Cumartesi: 13.30 Hes Kablo Kayserispor-MKE Ankaragücü 16.00 Trabzonspor-Gaziantep 19.00 Fatih Karagümrük-Fenerbahçe 14 Şubat Pazar: 13.30 İttifak Holding Konyaspor-Yukatel Denizlispor 16.00 Atakaş Hatayspor-Aytemiz Alanyaspor 16.00 Göztepe-Medipol Başakşehir 19.00 Galatasaray-Kasımpaşa 15 Şubat Pazartesi: 19.00 Fraport TAV Antalyaspor-Yeni Malatyaspor 19.00 Gençlerbirliği-Beşiktaş AA

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