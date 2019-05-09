Süper Lig 32.Hafta hakemleri belli oldu

Süper Lig'in 32. haftasında oynanacak karşılaşmalarda görev alacak hakemler belli oldu.

Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulu tarafından yapılan açıklamaya göre 32. hafta maçlarını yönetecek hakemler şunlar: Yarın: 20.30 Antalyaspor-Bursaspor: Hüseyin Göçek 11 Mayıs Cumartesi: 16.00 Çaykur Rizespor-Galatasaray: Serkan Çınar 19.00 Fenerbahçe-Akhisarspor: Abdulkadir Bitigen 19.00 Göztepe-Demir Grup Sivasspor: Ali Palabıyık 12 Mayıs Pazar: 16.00 İstikbal Mobilya Kayserispor-Kasımpaşa: Mustafa Öğretmenoğlu 16.00 Atiker Konyaspor-Trabzonspor: Halis Özkahya 19.00 Medipol Başakşehir-MKE Ankaragücü: Fırat Aydınus 19.00 Evkur Yeni Malatyaspor-Büyükşehir Belediye Erzurumspor: Yaşar Kemal Uğurlu 13 Mayıs Pazartesi: 20.00 Beşiktaş-Aytemiz Alanyaspor: Cüneyt Çakır AA

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