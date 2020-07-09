Süper Lig'de 32. haftanın hakemleri açıklandı

Süper Lig'in 32. haftasında oynanacak maçları yönetecek hakemler açıklandı.

Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulu tarafından yapılan açıklamaya göre maçları yönetecek hakemler şunlar: 11 Temmuz Cumartesi: 21.00 Göztepe-Gençlerbirliği: Mete Kalkavan 12 Temmuz Pazar: 18.30 MKE Ankaragücü-Galatasaray: Atilla Karaoğlan 21.00 Fenerbahçe-Demir Grup Sivasspor: Abdulkadir Bitigen 21.00 Fraport TAV Antalyaspor-Aytemiz Alanyaspor: Halis Özkahya 13 Temmuz Pazartesi: 18.30 Kasımpaşa-Çaykur Rizespor: Arda Kardeşler 18.30 Hes Kablo Kayserispor-Gaziantep FK: Halil Umut Meler 21.00 BtcTurk Yeni Malatyaspor-Beşiktaş: Fırat Aydınus 21.00 İttifak Holding Konyaspor-Medipol Başakşehir: Cüneyt Çakır 21.00 Yukatel Denizlispor-Trabzonspor: Yaşar Kemal Uğurlu AA

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