Süper Lig'de derbi haftaları belli oldu

Süper Lig'de yeni sezon fikstürü Türkiye Futbol Federasyonunun Riva'daki Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde gerçekleştirildi.

Fikstür çekimiyle yeni sezonda Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray ve son şampiyon Trabzonspor'un aralarında yapacakları karşılaşmaların haftaları da belli oldu. Buna göre ligdeki ilk büyük maç 4. haftada Trabzonspor ile Galatasaray arasında Karadeniz temsilcisinin ev sahipliğinde yapılacak. Çekilen fikstür çekiminin ardından büyük maçların oynanacağı haftalar şöyle: 4. hafta: Trabzonspor-Galatasaray 8. hafta: Beşiktaş-Fenerbahçe 10. hafta: Beşiktaş-Trabzonspor 13. hafta: Galatasaray-Beşiktaş 15. hafta Trabzonspor-Fenerbahçe 18. hafta: Fenerbahçe-Galatasaray AA

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