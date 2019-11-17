Süper Lig'de en çok Galatasaray kazanıyor

2017-2018 sezonunda maç günü, naklen yayın ve ticari gelirleri toplamı 3,2 milyar TL olan Süper Lig pastası, 2018-2019 sezonu sonunda yüzde 30 büyüme ile 4,2 milyar TL’ye ulaştı. geçen sezon gelirini 908,5 milyon TL’ye yükselten g.saray ligin en çok kazanan takımı oldu.

Aktif Bank’ın 2016 yılından bu yana spor kamuoyu ile paylaştığı, Türkiye’nin en kapsamlı ilk ve tek futbol ekonomisi raporu EkoLig’in yeni sayısı açıklandı. Futbol ekonomisinin 3 büyük gelir kalemi üzerinden Türk futbolunun fotoğrafını çeken ve Süper Lig’i Avrupa ligleri ile karşılaştıran rapora göre, Süper Lig kulüpleri geride bıraktığımız iki futbol sezonunda (Maç günü, naklen yayın, ticari gelirler ve Avrupa Ligleri’nden elde edilen gelirler dâhil)toplam 7,4 milyar TL gelir elde etti.

Galatasaray gelirde de zirvede

Süper Lig’in son iki sezonunu şampiyon olarak tamamlayan Galatasaray, gelirlerde de zirvede yer aldı. 2017-2018 sezonunda 517,2 milyon TL olan gelirlerini yüzde 76 oranında artırarak 2018-2019 sezonunda 908,5 milyon TL’ye yükselten sarı-kırmızılılar, ligin hem sahada hem de finansal tablolarında en çok kazanan takımı oldu.

Fenerbahçe 2.sıraya yükseldi

2017-2018 futbol sezonundaki 514,2 milyon TL geliri ile 4 büyükler arasındaki gelir sıralamasında 3. olan Fenerbahçe, geçtiğimiz sezon yeşil sahalarda inişli-çıkışlı bir performans gösterse de gelirlerini yüzde 35 oranında artırarak 694,3 milyon TL ulaştırdı ve zirvenin en yakın takipçisi oldu.

TRABZONSPOR’DA İSTİKRARLI BÜYÜME DEVAM EDİYOR

Son 3 sezondur istikrarlı bir şekilde finansal büyüme sağlayan Karadenizin güçlü ekibi Trabzonspor gelirlerini yüzde 55 oranında artırarak 205,4 milyon TL’den 318,3 milyon TL’ye ulaştırdı. Bordo mavili ekibin en fazla gelir artışı ticari gelir kaleminde oldu. 2017-2018 sezonunda ticari gelirleri 78,3 milyon TL olan Karadeniz temsilcisi, ticari gelirlerini 2 katına çıkararak 156,4 milyon TL’ye ulaştırdı.

BEŞİKTAŞ ZİRVEDEN DÜŞTÜ, 3. SIRAYA İNDİ

2017-2018 futbol sezonunda elde ettiği 729,1 milyon TL gelirle 4 büyükler arasındaki finansal yarışta birinci olan Beşiktaş, 2018-2019 sezonunda aldığı başarısız sonuçlar yüzünden %15 oranında gelir kaybı yaşayarak 622,7 milyon TL kazandı. Siyah beyazlılar, finansal tablolarda da zirveden 3. sıraya geriledi.