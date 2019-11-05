Süper Lig'de genel görünüm

Ligin 10. haftası, tek maçla tamamlandı. Aytemiz Alanyaspor, 19 puanla liderliğini sürdürdü.

Ligde haftanın kapanış mücadelesinde Gaziantep Futbol Kulübü, deplasmanda MKE Ankaragücü'nü 2-1 mağlup etti. Konuk ettiği Medipol Başakşehir ile 0-0 berabere kalan Aytemiz Alanyaspor, liderliğini devam ettirdi. Antalya temsilcisini 18 puanla Demir Grup Sivasspor ve 17'şer puanla BtcTurk Yeni Malatyaspor ile Fenerbahçe takip etti. Sonuçlar Galatasaray-Çaykur Rizespor: 2-0 İttifak Holding Konyaspor-Gençlerbirliği: 1-1 Aytemiz Alanyaspor-Medipol Başakşehir: 0-0 Trabzonspor-Göztepe: 0-1 Antalyaspor-Beşiktaş: 1-2 Yukatel Denizlispor-Demir Grup Sivasspor: 0-2 Kasımpaşa-BtcTurk Yeni Malatyaspor: 2-2 İstikbal Mobilya Kayserispor-Fenerbahçe: 1-0 MKE Ankaragücü-Gaziantep Futbol Kulübü: 1-2 Program Ligde 11. haftanın maç programı şöyle: 8 Kasım Cuma: 20.30 Fenerbahçe-Kasımpaşa 9 Kasım Cumartesi: 15.00 Gençlerbirliği-İstikbal Mobilya Kayserispor 17.30 Demir Grup Sivasspor-İttifak Holding Konyaspor 17.30 Çaykur Rizespor-Antalyaspor 20.00 Gaziantep FK-Galatasaray 10 Kasım Pazar: 14.00 Göztepe-BtcTurk Yeni Malatyaspor 16.30 Trabzonspor-Aytemiz Alanyaspor 19.00 Medipol Başakşehir-MKE Ankaragücü 19.00 Beşiktaş-Yukatel Denizlispor AA

Okunma Sayısı: 73

YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.