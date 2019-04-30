Süper Lig'de gol sayısında dikkat çeken düşüş

Süper Lig'de takımların sezon sonu yaklaşması nedeniyle daha tedbirli oynamasıyla, gol sayısında düşüş yaşandı. Son üç haftada da gol sayısı 20'nin altında kaldı.

Ligde 28. haftada 17, 29. haftada 19, 30. haftada ise 16 gol kaydedildi. İlk 27 haftada sadece 4 kez 20 gol barajının altında kalınmıştı. Dün iki maçla tamamlanan 30. haftada 3 karşılaşma golsüz tamamlanırken, 3 maç da 1-1 bitti. Haftanın en gollü maçında ise Beşiktaş, sahasında MKE Ankaragücü'nü 4-1 mağlup etti. En az 14, en çok 34 gol görüldü Bu sezon en az gol 9. haftada görüldü. Söz konusu haftada 14 gol atılırken, maç başı gol ortalaması 1,55'te kaldı. Ligde en fazla gol sevinci ise 24. haftada yaşandı. Futbolseverlerin adeta gole doyduğu haftada ağlar 34 kez havalanırken, maç başına 3,77 gol ortalaması yakalandı. AA

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