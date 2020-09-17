Süper Lig'de ikinci hafta heyecanı

Süper Lig'de 2. hafta yarın oynanacak Yeni Malatyaspor-Göztepe karşılaşmasıyla başlayacak.

Ligde cumartesi ve pazar günleri dörder karşılaşma oynanacak. Haftanın kapanış maçında ise Fenerbahçe, Atakaş Hatayspor'u pazartesi günü konuk edecek. Süper Lig'de 2. hafta maçlarının programı şöyle: 18 Eylül Cuma: 20.00 Yeni Malatyaspor-Göztepe 19 Eylül Cumartesi: 13.30 Gençlerbirliği-İttifak Holding Konyaspor 16.00 Yukatel Denizlispor-Trabzonspor 19.00 Aytemiz Alanyaspor-Hes Kablo Kayserispor 19.00 Beşiktaş-Fraport TAV Antalyaspor 20 Eylül Pazar: 13.30 Büyükşehir Belediye Erzurumspor-Demir Grup Sivasspor 16.00 Kasımpaşa-Çaykur Rizespor 19.00 Gaziantep FK-Fatih Karagümrük 19.00 Medipol Başakşehir-Galatasaray 21 Eylül Pazartesi: 20.00 Fenerbahçe-Atakaş Hatayspor AA

Okunma Sayısı: 152

YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.