Süper Lig'de ikinci hafta heyecanı

Süper Lig'de 2. hafta yarın oynanacak Yeni Malatyaspor-Göztepe karşılaşmasıyla başlayacak.
Ligde cumartesi ve pazar günleri dörder karşılaşma oynanacak. Haftanın kapanış maçında ise Fenerbahçe, Atakaş Hatayspor'u pazartesi günü konuk edecek.
Süper Lig'de 2. hafta maçlarının programı şöyle:
18 Eylül Cuma:
20.00 Yeni Malatyaspor-Göztepe
19 Eylül Cumartesi:
13.30 Gençlerbirliği-İttifak Holding Konyaspor
16.00 Yukatel Denizlispor-Trabzonspor
19.00 Aytemiz Alanyaspor-Hes Kablo Kayserispor
19.00 Beşiktaş-Fraport TAV Antalyaspor
20 Eylül Pazar:
13.30 Büyükşehir Belediye Erzurumspor-Demir Grup Sivasspor
16.00 Kasımpaşa-Çaykur Rizespor
19.00 Gaziantep FK-Fatih Karagümrük
19.00 Medipol Başakşehir-Galatasaray
21 Eylül Pazartesi:
20.00 Fenerbahçe-Atakaş Hatayspor
AA