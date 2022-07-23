Süper Lig'de ilk 2 haftanın programı açıklandı

Süper Lig'de 2022-2023 sezonunun ilk 2 haftasında yapılacak maçların programı belli oldu.

Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, 5 Ağustos'ta başlayacak Süper Lig'in programları, Avrupa kupalarında mücadele eden takımların muhtemel eleme müsabaka tarihleri de dikkate alınarak hazırlandı. İlk 2 haftanın programı Süper Lig'de ilk ve 2. hafta yapılacak maçların programı şöyle: 1. hafta: 5 Ağustos Cuma: 19.15 İstanbulspor-Trabzonspor 21.45 Fenerbahçe-Ümraniyespor (Ülker) 6 Ağustos Cumartesi: 19.15 Demir Grup Sivasspor-Gaziantep FK (Sivas 4 Eylül) 21.45 Beşiktaş-Yukatel Kayserispor (Vodafone Park) 7 Ağustos Pazar: 19.15 VavaCars Fatih Karagümrük-Alanyaspor (Atatürk Olimpiyat) 19.15 Giresunspor-Adana Demirspor (Çotanak) 21.45 Fraport TAV Antalyaspor-Galatasaray (Antalya) 8 Ağustos Pazartesi: 19.15 Medipol Başakşehir-Kasımpaşa (Başakşehir Fatih Terim) 21.45 MKE Ankaragücü-Arabam.com Konyaspor (Eryaman) 2. hafta: 12 Ağustos Cuma: 21.00 Trabzonspor-Atakaş Hatayspor (Medical Park) 13 Ağustos Cumartesi: 19.15 Yukatel Kayserispor-İstanbulspor (Büyükşehir Belediyesi Kadir Has) 21.45 Adana Demirspor-Demir Grup Sivasspor (Yeni Adana) 21.45 Kasımpaşa-Fenerbahçe (Recep Tayyip Erdoğan) 14 Ağustos Pazar: 19.15 Ümraniyespor-Fraport TAV Antalyaspor 19.15 Gaziantep FK-MKE Ankaragücü (Kalyon) 21.45 Alanyaspor-Beşiktaş (Alanya Oba) 15 Ağustos Pazartesi: 19.15 Arabam.com Konyaspor-Medipol Başakşehir (MEDAŞ Konya Büyükşehir) 21.45 Galatasaray-Giresunspor (Nef) AA

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