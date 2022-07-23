Süper Lig'de ilk 2 haftanın programı açıklandı

Süper Lig'de 2022-2023 sezonunun ilk 2 haftasında yapılacak maçların programı belli oldu.
Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, 5 Ağustos'ta başlayacak Süper Lig'in programları, Avrupa kupalarında mücadele eden takımların muhtemel eleme müsabaka tarihleri de dikkate alınarak hazırlandı.
İlk 2 haftanın programı
Süper Lig'de ilk ve 2. hafta yapılacak maçların programı şöyle:
1. hafta:
5 Ağustos Cuma:
19.15 İstanbulspor-Trabzonspor
21.45 Fenerbahçe-Ümraniyespor (Ülker)
6 Ağustos Cumartesi:
19.15 Demir Grup Sivasspor-Gaziantep FK (Sivas 4 Eylül)
21.45 Beşiktaş-Yukatel Kayserispor (Vodafone Park)
7 Ağustos Pazar:
19.15 VavaCars Fatih Karagümrük-Alanyaspor (Atatürk Olimpiyat)
19.15 Giresunspor-Adana Demirspor (Çotanak)
21.45 Fraport TAV Antalyaspor-Galatasaray (Antalya)
8 Ağustos Pazartesi:
19.15 Medipol Başakşehir-Kasımpaşa (Başakşehir Fatih Terim)
21.45 MKE Ankaragücü-Arabam.com Konyaspor (Eryaman)
2. hafta:
12 Ağustos Cuma:
21.00 Trabzonspor-Atakaş Hatayspor (Medical Park)
13 Ağustos Cumartesi:
19.15 Yukatel Kayserispor-İstanbulspor (Büyükşehir Belediyesi Kadir Has)
21.45 Adana Demirspor-Demir Grup Sivasspor (Yeni Adana)
21.45 Kasımpaşa-Fenerbahçe (Recep Tayyip Erdoğan)
14 Ağustos Pazar:
19.15 Ümraniyespor-Fraport TAV Antalyaspor
19.15 Gaziantep FK-MKE Ankaragücü (Kalyon)
21.45 Alanyaspor-Beşiktaş (Alanya Oba)
15 Ağustos Pazartesi:
19.15 Arabam.com Konyaspor-Medipol Başakşehir (MEDAŞ Konya Büyükşehir)
21.45 Galatasaray-Giresunspor (Nef)
AA