Süper Lig'de ilk 3 haftanın programı belli oldu

Süper Lig'de 2021-2022 sezonunun ilk 3 haftasının programı belli oldu.

Ligde yeni sezon 13 Ağustos Cuma günü saat 20.30'da Beşiktaş ile Çaykur Rizespor arasında oynanacak karşılaşmayla başlayacak. Ligde ilk 3 haftanın programı şöyle: 1. Hafta 13 Ağustos Cuma: 20.30 Beşiktaş-Çaykur Rizespor (Vodafone Park) 14 Ağustos Cumartesi: 19.15 Vavacars Fatih Karagümrük-Gaziantep (Olimpiyat) 21.45 Altay-Kayserispor (Bornova Aziz Kocaoğlu) 21.45 Atakaş Hatayspor-Kasımpaşa (Stat açıklanmadı) 15 Ağustos Pazar: 19.15 Medipol Başakşehir-Alanyaspor (Başakşehir Fatih Terim) 21.45 Fraport TAV Antalyaspor-Göztepe (Antalya) 21.45 Adana Demirspor-Fenerbahçe (Stat açıklanmadı) 16 Ağustos Pazartesi: 19.15 Sivasspor-İttifak Holding Konyaspor (Bahçeşehir Koleji Sivas 4 Eylül) 19.15 Yeni Malatyaspor-Trabzonspor (Yeni Malatya) 21.45 Giresunspor-Galatasaray (Çotanak Spor Kompleksi) 2. Hafta 20 Ağustos Cuma: 20.30 Kayserispor-Adana Demirspor (Büyükşehir Belediyesi Kadir Has) 21 Ağustos Cumartesi: 19.15 Kasımpaşa-Giresunspor (Stat açıklanmadı) 19.15 Çaykur Rizespor-Vavacars Fatih Karagümrük (Çaykur Didi) 21.45 Alanyaspor-Altay (Bahçeşehir Okulları) 21.45 Gaziantep-Beşiktaş (Kalyon) 22 Ağustos Pazar: 19.15 İttifak Holding Konyaspor-Medipol Başakşehir (Medaş Konya Büyükşehir) 21.45 Göztepe-Yeni Malatyaspor (Gürsel Aksel) 21.45 Fenerbahçe-Fraport TAV Antalyaspor (Stat açıklanmadı) 23 Ağustos Pazartesi: 19.15 Trabzonspor-Sivasspor (Medical Park) 21.45 Galatasaray-Atakaş Hatayspor (Stat açıklanmadı) 3. Hafta 27 Ağustos Cuma: 20.30 Fraport-TAV Antalyaspor-Çaykur Rizespor (Antalya) 20.30 Adana Demirspor-İttifak Holding Konyaspor (Stat açıklanmadı) 28 Ağustos Cumartesi: 19.15 Yeni Malatyaspor-Gaziantep (Yeni Malatya) 19.15 Medipol Başakşehir-Kayserispor (Başakşehir Fatih Terim) 21.45 Atakaş Hatayspor-Alanyaspor (Stat açıklanmadı) 21.45 Beşiktaş-Vavacars Fatih Karagümrük (Vodafone Park) 29 Ağustos Pazar: 19.15 Sivasspor-Göztepe (Bahçeşehir Koleji Sivas 4 Eylül) 19.15 Kasımpaşa-Galatasaray (Stat açıklanmadı) 21.45 Giresunspor-Trabzonspor (Çotanak Spor Kompleksi) 21.45 Altay-Fenerbahçe (Bornova Aziz Kocaoğlu) AA

Okunma Sayısı: 158

YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.