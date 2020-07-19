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20 TEMMUZ 2020 PAZARTESİ - YIL: 51

Süper Lig'e veda eden ilk takım Ankaragücü oldu

19 Temmuz 2020, Pazar 23:25
Süper Lig'in 33. haftasında konuk ettiği Fraport TAV Antalyaspor'a 1-0 yenilen MKE Ankaragücü küme düştü.

15. dakikada Pinto, sağdan kullandığı köşe vuruşunda uzak noktaya ortasını yaptı. Kulusic'in kafa vuruşunda Ferhat Kaplan'ı geçen topu kale önünde Antalyaspor savunması uzaklaştırdı.

26. dakikada Rivas'ın ceza sahası sol çaprazdan yaptığı vuruşta top kaleciden döndü. İkinci pozisyonda yakın mesafeden Faty şutunu çekti, savunmaya çarpan top kornere gitti.

31. dakikada soldan ceza sahasına giren Doğukan Sinik topu içeriye çevirdi. Bünyamin Balcı'nın şutunda top az farkla üstten dışarı çıktı.

47. dakikada Pinto'nun kullandığı kornerde Kulusic boş durumda kafa vuruşunu yaptı, meşin yuvarlak kaleci Ferhat Kaplan'da kaldı.

57. dakikada MKE Ankaragücü gole yaklaştı. Pinton'un soldan ceza sahasına yaptığı ortada, müsait durumdaki Rivas'ın gelişine yaptığı vuruşta kaleci gole izin vermedi.

63. dakikada Doğukan Sinik'in ceza sahası dışından yaptığı etkili vuruşta kaleci Friedrich, topu son anda kornere çeldi.

68. dakikada Pinto'nun sağ çaprazdan kullandığı serbest vuruşta Ferhat Kaplan, uzak köşeye giden topu kornere gönderdi. 

69. dakikada ani gelişen Antalyaspor atağında, Amilton'un pasıyla ceza sahası sağ çaprazdan topla buluşan Fredy'nin çektiği şutta kaleci gole izin vermedi.

75. dakikada ev sahibi ekip, İlhan Parlak ile öne geçme fırsatını değerlendiremedi. Lukasik'in pasıyla penaltı noktasında topla buluşan İlhan Parlak, müsait pozisyonda topu dışarı gönderdi.

85. dakikada savunmanın hatasıyla kaleciyle karşı karşıya kalan Jahovic, Friedrich'i geçemedi.

90+3. dakikada Fraport TAV Antalyaspor öne geçti. Yine kaleciyle karşı karşıya kalan Jahovic, topu bu kez filelere gönderdi: 0-1.

Karşılaşma, Fraport TAV Antalyaspor'un 1-0 üstünlüğüyle sona erdi.

Bu sonuçla 29 puanda kalan MKE Ankaragücü, Süper Lig'e veda eden ilk takım oldu. Sarı-lacivertli futbolcular, karşılaşmanın ardından büyük üzüntü yaşadı.

Öte yandan, karşılaşmanın son bölümünde kısa süreli gerginlik yaşandı. 

MKE Ankaragücü Süper Lig'e veda eden ilk takım oldu

Bu sonuçla 29 puanda kalan MKE Ankaragücü'nün sezonun bitimine bir hafta kala küme düşmesi kesinleşti. Ligde son sırada yer alan başkent temsilcisi, Süper Lig'e veda eden ilk takım oldu. 

MKE Ankaragücü'nde futbolcular ve teknik heyet, karşılaşmanın ardından büyük üzüntü yaşadı.

Ekonomik problemler nedeniyle sezon başında transfer yasağını kaldıramayan MKE Ankaragücü, kısıtlı bir kadroyla mücadele ettiği ilk devre 12 puan topladı.

Ara transfer döneminin son gününde yasağı kaldıran ve 14 futbolcuyla sözleşme imzalayan başkent temsilcisi, küme düşmekten kurtulamadı.

Teknik direktörler Metin Diyadin, Mustafa Kaplan, Mustafa Reşit Akçay ve İbrahim Üzülmez'in görev yaptığı MKE Ankaragücü, iki sezondur mücadele ettiği Süper Lig'e veda etti. Sarı-lacivertli ekip, gelecek sezon TFF 1. Lig'de mücadele edecek.

Pandemi arası sonrası 1 galibiyet alabildi

MKE Ankaragücü, yeni tip koronavirüs salgını (Kovid-19) nedeniyle verilen aranın ardından ligde çıktığı 7 maçın sadece birini kazanabildi.

Başkent ekibi, tek üç puanını 32. hafta mücadelesinde sahasında Galatasaray'ı 1-0 yenerek elde etti. 

Sarı-lacivertli ekip, bu süreçte Galatasaray galibiyetinin dışında ise 3'er mağlubiyet ve beraberlik aldı.

6 yıl sonra Süper Lig'e yükselmişti

MKE Ankaragücü, TFF 1. Lig'de 2017-18 sezonunu ikinci sırada tamamlayarak 6 yıl sonra Süper Lig'e yükselmişti. 

Başkent temsilcisi, Süper Lig'i geçen sezon 40 puanla 13. sırada tamamlamıştı. 

AA

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