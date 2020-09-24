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24 EYLÜL 2020 PERŞEMBE - YIL: 51

Süper Lig heyecanı 3. hafta maçlarıyla devam edecek

24 Eylül 2020, Perşembe 14:54
Süper Lig'de 3. hafta, yarın yapılacak tek maçla başlayacak. Haftanın açılış müsabakasında Fatih Karagümrük ile Medipol Başakşehir, Olimpiyat Stadı'nda saat 20.00'de karşı karşıya gelecek.

Süper Lig'de 3. hafta, Galatasaray-Fenerbahçe derbisine de sahne olacak. Türk Telekom Stadı'nda 27 Eylül Pazar günü oynanacak maç, saat 19.00'da başlayacak.

Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, ligde 3. hafta maçlarının programı şöyle:

Yarın:

20.00 Fatih Karagümrük-Medipol Başakşehir

26 Eylül Cumartesi:

13.30 Hes Kablo Kayserispor-Büyükşehir Belediye Erzurumspor

16.00 Atakaş Hatayspor-Kasımpaşa

16.00 Göztepe-Gaziantep FK

19.00 Trabzonspor-Yeni Malatyaspor

27 Eylül Pazar:

13.30 Çaykur Rizespor-Aytemiz Alanyaspor

16.00 İttifak Holding Konyaspor-Beşiktaş

16.00 Demir Grup Sivasspor-MKE Ankaragücü

19.00 Galatasaray-Fenerbahçe

28 Eylül Pazartesi:

20.00 Fraport TAV Antalyaspor-Yukatel Denizlispor

AA

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