Süper Lig heyecanı 3. hafta maçlarıyla devam edecek

Süper Lig'de 3. hafta, yarın yapılacak tek maçla başlayacak. Haftanın açılış müsabakasında Fatih Karagümrük ile Medipol Başakşehir, Olimpiyat Stadı'nda saat 20.00'de karşı karşıya gelecek.

Süper Lig'de 3. hafta, Galatasaray-Fenerbahçe derbisine de sahne olacak. Türk Telekom Stadı'nda 27 Eylül Pazar günü oynanacak maç, saat 19.00'da başlayacak. Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, ligde 3. hafta maçlarının programı şöyle: Yarın: 20.00 Fatih Karagümrük-Medipol Başakşehir 26 Eylül Cumartesi: 13.30 Hes Kablo Kayserispor-Büyükşehir Belediye Erzurumspor 16.00 Atakaş Hatayspor-Kasımpaşa 16.00 Göztepe-Gaziantep FK 19.00 Trabzonspor-Yeni Malatyaspor 27 Eylül Pazar: 13.30 Çaykur Rizespor-Aytemiz Alanyaspor 16.00 İttifak Holding Konyaspor-Beşiktaş 16.00 Demir Grup Sivasspor-MKE Ankaragücü 19.00 Galatasaray-Fenerbahçe 28 Eylül Pazartesi: 20.00 Fraport TAV Antalyaspor-Yukatel Denizlispor AA

Okunma Sayısı: 191

YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.