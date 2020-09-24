Süper Lig heyecanı 3. hafta maçlarıyla devam edecek

Süper Lig'de 3. hafta, yarın yapılacak tek maçla başlayacak. Haftanın açılış müsabakasında Fatih Karagümrük ile Medipol Başakşehir, Olimpiyat Stadı'nda saat 20.00'de karşı karşıya gelecek.
Süper Lig'de 3. hafta, Galatasaray-Fenerbahçe derbisine de sahne olacak. Türk Telekom Stadı'nda 27 Eylül Pazar günü oynanacak maç, saat 19.00'da başlayacak.
Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, ligde 3. hafta maçlarının programı şöyle:
Yarın:
20.00 Fatih Karagümrük-Medipol Başakşehir
26 Eylül Cumartesi:
13.30 Hes Kablo Kayserispor-Büyükşehir Belediye Erzurumspor
16.00 Atakaş Hatayspor-Kasımpaşa
16.00 Göztepe-Gaziantep FK
19.00 Trabzonspor-Yeni Malatyaspor
27 Eylül Pazar:
13.30 Çaykur Rizespor-Aytemiz Alanyaspor
16.00 İttifak Holding Konyaspor-Beşiktaş
16.00 Demir Grup Sivasspor-MKE Ankaragücü
19.00 Galatasaray-Fenerbahçe
28 Eylül Pazartesi:
20.00 Fraport TAV Antalyaspor-Yukatel Denizlispor
AA