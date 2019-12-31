Süper Lig kulüplerinin son harcama limitleri belli oldu

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Süper Lig kulüplerinin harcama limitlerinin son halini açıkladı.

TFF'nin internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, TFF Kulüp Lisans Kurulu, gerçekleştirdiği toplantıda Kulüp Lisans ve Finansal Fair Play Talimatı uyarınca Süper Lig kulüplerinin takım harcama limitlerinin artırım koşulları değerlendirdi. Kurul, 2 Eylül 2019'da ilan edilen takım harcama limitlerini, ikinci transfer ve tescil dönemi başlamadan revize etti. Limitlere 2019-2020 sezonu için öngörülen yüzde 30'luk sapma oranı da eklendi. Açıklanan yeni limitlere göre en yüksek harcama hakkı yaklaşık 452 milyon lirayla Galatasaray'ın oldu. Sarı-kırmızılıları 275 milyon lirayla Beşiktaş, yaklaşık 225 milyon lirayla Fenerbahçe izledi. Açıklamaya göre takım harcama limitleri şöyle: Kulüp Adı Takım Harcama Limiti (lira) 1. GALATASARAY 451.659.184 2. MEDİPOL BAŞAKŞEHİR 179.821.014 3. BEŞİKTAŞ 275.335.170 4. TRABZONSPOR 126.552.658 5. BTCTURK YENİ MALATYASPOR 97.575.509 6. FENERBAHÇE 224.731.066 7. ANTALYASPOR 59.355.091 8. İTTİFAK HOLDİNG KONYASPOR 83.192.355 9. AYTEMİZ ALANYASPOR 100.032.618 10. İSTİKBAL MOBİLYA KAYSERİSPOR 69.092.764 11. ÇAYKUR RİZESPOR 121.001.299 12. DEMİR GRUP SİVASSPOR 82.439.445 13. MKE ANKARAGÜCÜ 83.167.107 14. KASIMPAŞA 90.647.027 15. GÖZTEPE 88.726.737 16. GAZİANTEP FUTBOL KULÜBÜ 96.545.656 17. GENÇLERBİRLİĞİ 84.125.951 18. YUKATEL DENİZLİSPOR 78.184.551 Not: Sıralama, 2018-2019 Süper Lig sezon sonu puan durumuna göre düzenlenmiştir. AA

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