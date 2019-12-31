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31 ARALIK 2019 SALI - YIL: 50

Süper Lig kulüplerinin son harcama limitleri belli oldu

31 Aralık 2019, Salı 13:36
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Süper Lig kulüplerinin harcama limitlerinin son halini açıkladı.

TFF'nin internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, TFF Kulüp Lisans Kurulu, gerçekleştirdiği toplantıda Kulüp Lisans ve Finansal Fair Play Talimatı uyarınca Süper Lig kulüplerinin takım harcama limitlerinin artırım koşulları değerlendirdi.

Kurul, 2 Eylül 2019'da ilan edilen takım harcama limitlerini, ikinci transfer ve tescil dönemi başlamadan revize etti. Limitlere 2019-2020 sezonu için öngörülen yüzde 30'luk sapma oranı da eklendi.

Açıklanan yeni limitlere göre en yüksek harcama hakkı yaklaşık 452 milyon lirayla Galatasaray'ın oldu. Sarı-kırmızılıları 275 milyon lirayla Beşiktaş, yaklaşık 225 milyon lirayla Fenerbahçe izledi.

Açıklamaya göre takım harcama limitleri şöyle:

Kulüp Adı

Takım Harcama Limiti (lira)

1. GALATASARAY

451.659.184

2. MEDİPOL BAŞAKŞEHİR

179.821.014

3. BEŞİKTAŞ

275.335.170

4. TRABZONSPOR

126.552.658

5. BTCTURK YENİ MALATYASPOR

97.575.509

6. FENERBAHÇE

224.731.066

7. ANTALYASPOR

59.355.091

8. İTTİFAK HOLDİNG KONYASPOR

83.192.355

9. AYTEMİZ ALANYASPOR

100.032.618

10. İSTİKBAL MOBİLYA KAYSERİSPOR

69.092.764

11. ÇAYKUR RİZESPOR

121.001.299

12. DEMİR GRUP SİVASSPOR

82.439.445

13. MKE ANKARAGÜCÜ

83.167.107

14. KASIMPAŞA

90.647.027

15. GÖZTEPE

88.726.737

16. GAZİANTEP FUTBOL KULÜBÜ

96.545.656

17. GENÇLERBİRLİĞİ

84.125.951

18. YUKATEL DENİZLİSPOR

78.184.551

Not: Sıralama, 2018-2019 Süper Lig sezon sonu puan durumuna göre düzenlenmiştir.

AA

Etiketler: süper lig
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