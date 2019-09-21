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21 EYLÜL 2019 CUMARTESİ - YIL: 50

Taha Akgül gümüş madalya kazandı

21 Eylül 2019, Cumartesi 18:12
Kazakistan'da düzenlenen Dünya Güreş Şampiyonası'nda milli sporcu Taha Akgül, erkekler serbest stil 125 kiloda gümüş madalyada kaldı.

Başkent Nur Sultan'da gerçekleştirilen organizasyonda milli güreşçi Taha, serbest stil 125 kilo finalinde son iki Dünya Şampiyonası'nda altın madalya kazanan Gürcü Geno Petriashvili ile karşılaştı.

Barys Arena'daki günün son müsabakasında ilk devreyi 2-0 önde tamamlayan Taha, ikinci yarıda farkı açarak skoru 4-0 yaptı.

Petriashvili daha sonra 4-4'lük eşitliği yakalarken, milli güreşçi son bölüme 6-4 önde girdi. Gürcü sporcu, müsabakanın son saniyelerinde aldığı 2 puanla skoru 6-6'ya getirdi. 

Petriashvili son puan avantajıyla altın madalyanın sahibi olurken, Taha gümüş madalya aldı. Gürcü Petriashvili, üst üste 3. kez dünya şampiyonluğuna ulaştı. 

Taha, dün ilk maçında Moldovalı Alexandr Romanov'u 8-0, çeyrek finalde Özbek Khasanboy Rakhimov'u 3-0, yarı finalde ise Çinli Zhiwei Deng'i 5-0 yenerek 2020 Tokyo Olimpiyatları'na kota almıştı.

Olimpiyat şampiyonu Taha, dünya şampiyonalarında daha önce 2014 ve 2015 yıllarında altın madalya kazanmıştı. 2017'de Fransa'nın başkenti Paris'te finalde Petriashvili'ye yenilen Taha, geçen yıl Dünya Şampiyonası'na çeyrek finalde sürpriz bir şekilde veda etmişti.

Taha, Petriashvili'yi bu yıl Romanya'da düzenlenen Avrupa Şampiyonası'nın finalinde 7-0 mağlup ederek bu organizasyondaki 7. şampiyonluğuna imza atmıştı.

AA

Etiketler: taha akgül, güreş
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