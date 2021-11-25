Taraftarını dinledi, forma israfına son verdi

İngiltere Premier Lig ekiplerinden Brentford kulübü bu sezon kullandıkları iç saha formasını gelecek sezon için de kullanmaya devam edeceklerini açıkladı.

Kulüp, tarihlerinin ilk Premier Lig forması olan 21/22 sezonu iç saha formasını taraftarlarını ekonomik olarak rahatlatmak ve sürdürülebilir bir forma kültürü oluşturabilmek için 22/23 sezonunda da kullanacak. Brentford kulübünün aldığı bu karara forma üreticileri Umbro’da destek verdi.

Karar hakkında konuşan Brentford yöneticisi Jon Varney, taraftarların iki sezon kullanılabilecek bir formanın ekonomik olarak kendilerine yarar sağlayacağını söylediklerini ifade etti. Varney şu ifadeleri kullandı: “Bu adımın çevreye de yardımcı olabileceğini düşünüyoruz. Şartlar el verdiği miktarda forma döngüsünü azaltmak istiyoruz. Umbro ile beraber forma üretiminin mümkün olduğu kadar sürdürülebilir olmasını istiyoruz. Bu küçük bir şey, ama çevreye yardımcı olabileceğini düşünüyoruz.”

Günümüz futbolunda modaya ayak uydurabilen formalar kulüplere yüksek miktarda kazanç getiriyor. Bu yüzden çoğu kulüp birden fazla forma üretiyor. Örnek verecek olursak; İtalya Serie A kulüplerinden Napoli sadece bu sezon 9 farklı formayı piyasaya sürdü. Böyle bir ortamda kulüplerin maddi kazanç elde etmekten vazgeçip çevreyi düşünmesi nadir görülen bir durum.

Günümüzü değil de geleceği düşünen ve taraftarlarını müşteri olarak görmeyen Brentford kulübü gibi örneklerin dünya futbolunda çoğalması dileğiyle…



ÇEVİRİ-HABER: MAHMUT CEMAL ÇAKIR