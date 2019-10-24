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Temsilcilerimiz Avrupa Ligi'nde 3. hafta maçlarına çıkıyor

24 Ekim 2019, Perşembe 16:43
Avrupa'nın 2 numaralı organizasyonunda Türk takımları Beşiktaş, Trabzonspor ve Medipol Başakşehir, üçüncü hafta maçlarını sahalarında oynanacak.

Futbolda UEFA Avrupa Ligi'nde gruplarda üçüncü hafta maçları 24 Ekim Perşembe günü yapılacak. 

Avrupa'nın 2 numaralı organizasyonunda Türkiye'yi temsil eden Beşiktaş, Trabzonspor ve Medipol Başakşehir, üçüncü maçlarını seyircisi önünde oynayacak.

K Grubu'nda ilk 2 maçını kaybeden Beşiktaş, üst tura yükselme şansını sürdürmek için sahasında, 4 puanı bulunan Portekiz temsilcisi Braga'yı ağırlayacak. Vodafone Park'ta saat 19.55'te başlayacak ve beIN Sports 1 kanalından yayımlanacak karşılaşmayı İspanyol hakem Alejandro Hernandez yönetecek.

Avrupa'da 219. maçına çıkacak siyah-beyazlılar, "Kupa 2"de 117. kez mücadele edecek. Siyah-beyazlılar, Avrupa kupalarında geride kalan 218 maçta rakiplerine 83 kez üstünlük kurdu. 89 karşılaşmayı mağlup tamamlayan Beşiktaş, 46 mücadeleden berabere ayrıldı.

Trabzonspor'un rakibi Krasnodar

Trabzonspor, C Grubu'nda üçüncü haftada Rusya'dan Krasnodar'ı ağırlayacak.

Medical Park Stadı'nda, saat 22.00'de başlayacak karşılaşmayı Avusturya'dan Harald Lechner yönetecek. Karşılaşma beIN Sports 1'den yayımlanacak.

Grupta iki maçta 1 puan alan Trabzonspor, rakibi karşısında ilk galibiyeti almaya çalışacak. Konuk Krasnodar ise ilk iki açında puanla tanışamadı.

Avrupa kupalarındaki 132. maçını oynayacak bordo-mavili takım, "Kupa 2"de 84. karşılaşmasına çıkacak. Bordo-mavililer, geride kalan 131 maçta 50 galibiyet ve 34 beraberlik aldı, 47 maçtan ise mağlubiyetle ayrıldı.

Medipol Başakşehir, Wolfsberger'i ağırlayacak

Medipol Başakşehir, UEFA Avrupa Ligi J Grubu'nda Avusturya temsilcisi Wolfsberger'i konuk edecek.

Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda saat 19.55'te başlayacak karşılaşmayı Bosna Hersek'ten hakem Irfan Peljto yönetecek. Müsabaka beIN Sports 2'den yayımlanacak.

Medipol Başakşehir, grupta 1 puanla 3. sırada bulunuyor. Avusturya temsilcisi ise ilk iki maçında 4 puan aldı.

Avrupa kupalarındaki 23. sınavını verecek Medipol Başakşehir, daha önce 22 karşılaşmada sadece 3 galibiyet alabildi. Başakşehir, diğer maçlarda ise 8 beraberlik ve 11 yenilgi aldı.

AA

Etiketler: uefa, avrupa ligi, beşiktaş, trabzonspor, başakşehir
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