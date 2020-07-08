TFF yeni sezonun tarihlerini açıkladı

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Yönetim Kurulundan yapılan açıklamaya göre, Süper Lig'de yeni sezon 11 Eylül Cuma günü başlayıp, 16 Mayıs 2021 Pazar günü tamamlanacak.

Süper Lig ve diğer Profesyonel liglerde sezon planlaması ise daha sonra ilan edilecek. 2020-2021 futbol sezonu 1. transfer ve tescil dönemi, 4 Ağustos Salı günü başlayıp 5 Ekim Pazartesi günü sona erecek. İkinci transfer ve tescil dönemi daha sonra duyurulacak. AA

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