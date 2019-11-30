"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
30 KASIM 2019 CUMARTESİ - YIL: 50

Trabzon aslarıyla Galatasaray önünde

30 Kasım 2019, Cumartesi 23:02
Süper Lig’in 13. haftasında Trabzonspor ile Galatasaray, bugün saat 19.00’da Medical Park Stadı’nda karşılaşacak.

Trabzonspor, Süper Lig’in 13. haftasında bugün Galatasaray’ı ağırlayacak.  Medical Park Stadı’nda saat 19.00’da başlayacak karşılaşmayı, hakem Ali Palabıyık yönetecek. Ligde yaptığı 12 maçta 6 galibiyet ve 4 beraberlikle 22 puan elde eden ve ikinci sırada yer alan bordo-mavililer, sahasında Galatasaray’ı yenerek zirve yarışında iddiasını sürdürmek istiyor.  Trabzonspor’da hafta içi UEFA Avrupa Ligi’nde Getafe ile yapılan karşılaşmada teknik direktör Ünal Karaman tarafından dinlendirilen as kadrodaki oyuncuların, Galatasaray maçında görev alması bekleniyor.  Bordo-mavililerde sakatlıkları bulunan Ogenyi Onazi, Filip Novak, Abdülkadir Ömür ve Ahmet Canbaz, kadroda yer alamayacak. Kas zarı yırtığı iyileşen ve takımla çalışmalara başlayan Daniel Sturridge ile Caleb Ekuban’ın ise 18 kişilik kadroda olabileceği kaydedildi.

Cimbom’da 4 sakat var

Galatasaray’da Trabzonspor maçı öncesinde dört futbolcunun sakatlığı, bir oyuncunun da cezası bulunuyor. Sarı-kırmızılı takımda tedavileri süren Radamel Falcao, Florin Andone ve Şener Özbayraklı ile sezonu kapatan Christian Luyindama, müsabakada forma giyemeyecek. Sarı kart cezalısı olan ve sakatlığı bulunan Ryan Babel de Trabzonspor maçının kadrosunda yer alamayacak.   Galatasaray’da Adem Büyük ve Younes Belhanda, sarı kart ceza sınırında bulunuyor.

GOL UMUDU SÖRLOTH

Trabzonspor’un sezon başında Crystal Palace’tan kiralık olarak kadroya dahil ettiği Norveçli forvet Alexander Sörloth, Galatasaray karşısında takımın gol umudu olacak.Ligde geride kalan 12 maçın tamamında forma giyen ve rakip fileleri 7 kez havalandıran Sörloth, Karadeniz ekibinin en golcü oyuncusu konumunda bulunuyor.

   

Okunma Sayısı: 32
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    2 milyon esnaf rahatlar

    Yunanistan'dan Libya'ya gözdağı

    AB'de görev değişikliği

    Erdoğan: TANAP bir barış projesidir

    'Krizleri yönetmenin asgari şartı düşünce özgürlüğü'

    Google, Samsung ve Apple'dan Putin'e ortak çağrı

    Cerablus'ta terör saldırısı

    Gaziantep'te 15 günlük gösteri yasağı

    Sünniler Irak'taki hükümet karşıtı gösterilere destek verdi

    Kılıçdaroğlu'ndan iş insanlarına: Ayağınıza kurşun sıkmayın

    Mansur Yavaş: Belediyenin 8.5 milyar TL borcu var

    Eski AKP'li bakanın evine yıkım kararı

    Surinam Devlet Başkanı'na 20 yıl hapis cezası

    İBB, iki uluslararası şirketle işbirliği yapmak istiyor

    '685 gazetecinin basın kartı iptal edildi'

    Dışişleri Bakanlığı'ndan İngiltere'ye başsağlığı

    İsrail, Hamas'a ait bir noktayı vurdu

    Cumhurbaşkanlığı’ndan YÖK'e itiraz

    Bu zulme sessiz kalamazsınız

    Sistem tıkandı

    En Çok Okunanlar

    Genel

    Bu zulme sessiz kalamazsınız
    Genel

    AYM’den OHAL kararı
    Genel

    Skandalı itiraf etti
    M. Ali KAYA

    Cuma hutbesi hakkında
    Kâzım GÜLEÇYÜZ

    Çıkış demokrasi ittifakında
    Genel

    Sistem tıkandı
    İbrahim ÖZDABAK

    Günün Karikatürü
    Genel

    Eski AKP'li bakanın evine yıkım kararı
    Ahmet BATTAL

    Anayasayı ihlâl suç mudur?
    Genel

    Bu rakamlarla mı büyüyoruz?

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2019, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.