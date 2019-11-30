Trabzon aslarıyla Galatasaray önünde

Süper Lig’in 13. haftasında Trabzonspor ile Galatasaray, bugün saat 19.00’da Medical Park Stadı’nda karşılaşacak.

Trabzonspor, Süper Lig’in 13. haftasında bugün Galatasaray’ı ağırlayacak. Medical Park Stadı’nda saat 19.00’da başlayacak karşılaşmayı, hakem Ali Palabıyık yönetecek. Ligde yaptığı 12 maçta 6 galibiyet ve 4 beraberlikle 22 puan elde eden ve ikinci sırada yer alan bordo-mavililer, sahasında Galatasaray’ı yenerek zirve yarışında iddiasını sürdürmek istiyor. Trabzonspor’da hafta içi UEFA Avrupa Ligi’nde Getafe ile yapılan karşılaşmada teknik direktör Ünal Karaman tarafından dinlendirilen as kadrodaki oyuncuların, Galatasaray maçında görev alması bekleniyor. Bordo-mavililerde sakatlıkları bulunan Ogenyi Onazi, Filip Novak, Abdülkadir Ömür ve Ahmet Canbaz, kadroda yer alamayacak. Kas zarı yırtığı iyileşen ve takımla çalışmalara başlayan Daniel Sturridge ile Caleb Ekuban’ın ise 18 kişilik kadroda olabileceği kaydedildi.

Cimbom’da 4 sakat var

Galatasaray’da Trabzonspor maçı öncesinde dört futbolcunun sakatlığı, bir oyuncunun da cezası bulunuyor. Sarı-kırmızılı takımda tedavileri süren Radamel Falcao, Florin Andone ve Şener Özbayraklı ile sezonu kapatan Christian Luyindama, müsabakada forma giyemeyecek. Sarı kart cezalısı olan ve sakatlığı bulunan Ryan Babel de Trabzonspor maçının kadrosunda yer alamayacak. Galatasaray’da Adem Büyük ve Younes Belhanda, sarı kart ceza sınırında bulunuyor.

GOL UMUDU SÖRLOTH

Trabzonspor’un sezon başında Crystal Palace’tan kiralık olarak kadroya dahil ettiği Norveçli forvet Alexander Sörloth, Galatasaray karşısında takımın gol umudu olacak.Ligde geride kalan 12 maçın tamamında forma giyen ve rakip fileleri 7 kez havalandıran Sörloth, Karadeniz ekibinin en golcü oyuncusu konumunda bulunuyor.



