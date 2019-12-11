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Trabzonspor 3’ü gazeteci 83 kişi için suç duyurusunda bulundu

11 Aralık 2019, Çarşamba 17:00
Bordo-mavili kulüp, “manipülatif ve yalan haberler” gerekçesiyle aralarında gazetecilerin de olduğu 83 kişi hakkında Trabzon Cumhuriyet Savcılığına suç duyurusunda bulundu.

Trabzonspor Kulübü, aralarında 3 gazetecinin de olduğu 83 kişi hakkında, Trabzon Cumhuriyet Savcılığına suç duyurusunda bulundu.

Bordo-mavili kulübün internet sitesinde yer alan açıklamada, sosyal medya ile çeşitli basın yayın organları üzerinden, kulübe örtülü ödenek vasıtasıyla 50 milyon avro veya 50 milyon dolar gönderildiği şeklindeki iddiaları sürekli gündeme getirdikleriyle gerekçesiyle, 3’ü gazeteci olmak üzere 83 kişihakkında Türk Ceza Kanunu’nun 125. ve 267. maddeleri ile 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu’nun 107. maddesinde belirtilen fiillere aykırılıktan Trabzon  Cumhuriyet Savcılığına suç duyurusunda bulunulduğu belirtildi.  “Belli bir merkezden çıktığı apaçık ortada olan manipülatif ve yalan haberlerle kulübümüze saldıran bu kişilerin, yüce Türk adaleti tarafından en doğru şekilde cezalandırılacağına olan inancımız tamdır.” ifadeleri kullanılan açıklamada, şu görüşlere yer verildi:  “Trabzonspor Kulübü bugüne kadar hiçbir şart altında illegal işlerin ortağı olmamış, doğruluk ve hakkaniyetin peşini bırakmamış, üstelik kimileri gibi bir günde değiştirilen yönetmeliklerle kurtarılmamıştır. Trabzonspor Kulübü, bu gibi durumlara kendini düşürecek kadar küçülmektense, sınırlı imkanlar içinde çözüm üretmeyi, daha çok emek, özveri ve mücadele sergilemeyi koşulsuz bir şekilde tercih etmiştir.Tüm bu yalan haberler için kalem oynatanlar iyi bilmelilerdir ki Trabzonspor Kulübü gayriahlaki tutumları kendine yakıştırmayacak insanları temsil etmek gibi önemli bir misyona sahiptir. Karadeniz’den veciz bir söz ile ifade etmek gerekirse, muhannetin köprüsünden geçmek yerine, dereye düşüp sele kapılmayı göze alan bizler, bu iftiralarla Trabzon ve Trabzonspor isminin lekelenmesine asla izin vermeyeceğiz.” 

Etiketler: trabzonspor
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