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8 MAYIS 2019 ÇARŞAMBA - YIL: 50

Trabzonspor, Akyazı'daki stadında en iyi sezonunu yaşıyor

08 Mayıs 2019, Çarşamba 12:20
Süper Lig'de haftayı sahasında 4-2'lik İstikbal Mobilya Kayserispor galibiyeti ile kapatan Trabzonspor, Akyazı'daki stadında en iyi sezonunu yaşıyor.

Trabzonspor, Akyazı mevkisindeki deniz dolgu alanının tamamlanmasının ardından 24 Kasım 2013'te temeli atılan ve yapımı tamamlandıktan sonra 18 Aralık 2016'da açılışı gerçekleştirilen Şenol Güneş Spor Kompleksi'nde üçüncü sezonunda en iyi sonuçlarını aldı.

2016-2017 sezonunun 19. haftasında 4-0 galip geldiği Gaziantepspor maçıyla yeni stadındaki ilk maçına çıkan bordo-mavililer, ilk sezonunda oynadığı 9 maçta 3 galibiyet, 3 beraberlik ve 3 mağlubiyetle 12 puan toplarken 1.33 puan ortalamasında kaldı.

2017-2018 sezonunda evinde 17 lig karşılaşmasına çıkan bordo-mavili takım, bu maçlarda 9 galibiyet, 2 beraberlik ve 6 mağlubiyet alarak 29 puan toplayarak, 1.70 puan ortalaması elde etti.

Trabzonspor, bu sezon ise Medical Park Stadı'nda en başarılı sonuçlarını elde etti. Karadeniz ekibi, 16 müsabakada 11 galibiyet, 2 beraberlik ve 3 mağlubiyet alarak 35 puan topladı.

Son 3 sezonda en iyi puan ortalamasını bu sezon 2,18'le yakalayan bordo-mavili takım, ligde Galatasaray'ın ardından iç sahada en iyi performansı gösteren ekip oldu.

Gol ortalaması da yüksek

Trabzonspor, sahasındaki 16 maçta rakip fileleri 37 kez havalandırırken 2.31 gol ortalaması yakaladı.

Karadeniz ekibi, kalesinde de kolay kolay geçit vermezken 16 maçta 19 gol yiyerek 1.18 ortalama ile maçlarını oynadı.

Sahasında aldığı sonuçlar

Trabzonspor, sahasında Demir Grup Sivasspor (3-1), Galatasaray (4-0), Kasımpaşa (4-2), Fenerbahçe (2-1), Atiker Konyaspor (3-0), Çaykur Rizespor (4-1), Ankaragücü (1-0), Akhisarspor (2-1), Antalyaspor (4-1), Evkur Yeni Malatyaspor (2-1) ve İstikbal Mobilya Kayserispor'u (4-2) mağlup etti.

Bordo-mavililer, Büyükşehir Belediye Erzurumspor (0-0) ve Bursaspor (1-1) ile berabere kalırken Göztepe (2-1), Medipol Başakşehir (4-2) ve Aytemiz Alanyaspor'a (2-0) yenildi.

AA

Etiketler: trabzonspor
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