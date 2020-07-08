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9 TEMMUZ 2020 PERŞEMBE - YIL: 51

Trabzonspor'dan zirve yarışında kritik puan kaybı

08 Temmuz 2020, Çarşamba 19:00
Süper Lig'in 31. haftasında Trabzonspor ile Fraport TAV Antalyaspor 2-2 berabere kaldı. Bu skorla puanını 62'ye taşıyan bordo mavililer, lider Medipol Başakşehir'in 4 puan gerisine düştü.

6. dakikada ceza alanının hemen içerisinde Doğukan Sinik, Ndiaye tarafından düşürülünce maçın hakemi Halil Umut Meler, penaltı noktasını gösterdi.

8. dakikada Ufuk Akyol, yerden kullandığı penaltı atışında topu kaleci Uğurcan Çakır'ın sol köşesinden filelerle buluşturdu: 0-1

12. dakikada Trabzonspor, Video Yardımcı Hakem (VAR) uygulamasıyla penaltı kazandı. Pereira'nın sağdan ceza alanına ortasında, Sörloth'un kafa vuruşunda top Veysel Sarı'nın eline çarptı. Halil Umut Meler, VAR uyarısıyla pozisyonu izleyerek penaltı kararı verdi.

15. dakikada Sosa, kaleci Boffin'in sağ tarafından yerden topu filelere göndererek eşitliği sağladı: 1-1

18. dakikada Doğukan Sinik'in ceza alanı dışından sert şutunda kaleci Uğurcan Çakır, topu yatarak kornere çeldi.

22. dakikada Ndiaye'nin pasında sol çaprazda topla buluşan Ekuban'ın şutunda, top yandan auta gitti.

33. dakikada Ndiaye ile ver-kaç yapan Abdülkadir Ömür'ün ceza yayı gerisinden şutunda yerden seken top az farkla auta çıktı.

35. dakikada Sosa'nın sağdan kullandığı köşe vuruşunda, yakın mesafedeki Sörloth'un kafa vuruşunda top az farkla yandan auta gitti.

42. dakikada Trabzonspor, Video Yardımcı Hakem uygulamasıyla bir penaltı daha kazandı. Sol taraftan ceza alanı son çizgisine inen Ekuban, Mukairu'nun arkadan müdahalesi sonrası yerde kaldı ve yapılan VAR incelemesi sonrası hakem Halil Umut Meler penaltı noktasını gösterdi.

43. dakida Sosa, topu kaleci Boffin'in sol üst köşesinden filelere göndererek takımının ve kendisinin ikinci golünü kaydetti: 2-1

52. dakikada Sosa'nın soldan kullandığı köşe vuruşunda, ceza alanı içinde iyi yükselen Ekuban'ın kafa vuruşunda top yandan auta gitti.

54. dakikada Mukariu'nun ara pasında ceza alanı sağ tarafında Nazim Sangare'nin pasında Blanco'nun dokunduğu top savunmadan döndü. Sangere önünde bulduğu topu tamamlamak istedi ancak bu kez de savunmada Novak, tehlikeyi son anda önledi.

66. dakikada Fraport TAV Antalyaspor, beraberliği sağladı. Nazım Sangare'nin sağdan kullandığı taç atışında, kimsenin dokunamadığı top arka taraftaki Yekta Kurtuluş'un önüne düştü. Bu futbolcu da kaleci Uğurcan Çakır ile karşı karşıya kaldığı pozisyonda şık bir vuruşla meşin yuvarlağı filelere gönderdi: 2-2

75. dakikada Bünyamin Balcı'nın pasında ceza alanı içinde Blanco'nun şutunda, kaleci Uğurcan Çakır, yatarak topun sahibi oldu.

76. dakikada Blanco'nun geriye doğru çıkardığı topu Nazım Sangare kaleye gönderdi ancak Uğurcan Çakır, bir kez daha topu kontrol etti. 

81. dakikada Sosa'nın sağdan kullandığı köşe atışında, ceza alanı içinde iyi yükselen Hosseini'nin kafa vuruşunda, top üst direkten döndü.

90+4. dakikada Abdülkadir Ömür'ün ceza alanı dışından sert şutunda kaleci Boffin, sağ tarafına gelen topu güçlükle yatarak kornere çeldi.

Karşılaşma 2-2 beraberlikle sona erdi.

AA

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