Trabzonspor, Fatih Karagümrük'ü 5 golle geçti

Trendyol Süper Lig'in 29. haftasında Trabzonspor, VavaCars Fatih Karagümrük'ü 5-1 yendi.

5. dakikada Pepe'nin pasında topla ceza alanı ön çizgisi önünde buluşan Trezeguet'in şutunda, meşin yuvarlak direğe çarparak auta çıktı.

14. dakikada Can Keleş'in sol taraftan kullandığı köşe atışında, ceza alanı içinde iyi yükselen Markao'nun kafa vuruşunda yere çarpan top, kaleci Muhammet Taha Tepe'nin solundan filelere gitti: 0-1

32. dakikada Trabzonspor, beraberliği sağladı. Visca'nın sağdan kullandığı serbest atışta, savunmanın uzaklaştırmak istediği top ceza alanının hemen dışında Bardhi'nin önüne düştü. Bu futbolcunun şutunda savunmada Biraschi'ye de çarpan top kaleci Sirigu'nun sağından filelerle buluştu: 1-1

38. dakikada Visca'nın sağdan ortasında, ceza alanı içinde Trezeguet'in kafa vuruşunda, kaleci Sirigu, sağ tarafına yatarak topu çeldi.

45+1. dakikada Visca'nın şutunda, savunmadan seken topu Umut Güneş, önünde buldu. Bu futbolcunun şutunda açıyı daraltan Sirigu, tehlikeyi önledi.

İlk yarı 1-1'lik eşitlikle sonuçlandı.

47. dakikada soldan ceza alanına sokulan Emre Mor'un şutunda kaleci Muhammet Taha Tepe, sağ köşesine gelen topu uzanarak çeldi.

64. dakikada Trabzonspor, öne geçti. Ceza alanı sağ tarafında Visca'nın içeriye doğru çıkardığı topu altıpas içinde Biraschi, ters bir vuruşla kendi ağlarına gönderdi: 2-1

70. dakikada Trabzonspor, üçüncü golü buldu. Pepe'nin pasında yakın mesafede Trezeguet'in yerden vuruşunda, kaleci Sirigu'nun müdahalesine karşın top filelerle buluştu: 3-1

76. dakikada Trabzonspor, farkı 3'e yükseltti. Sağ taraftan ceza alanı son çizgisindeki Trezeguet'in pasında, altıpas içinde Pepe dokunarak meşin yuvarlağı filelere yolladı: 4-1

81. dakikada Can Keleş'in ceza alanı dışından şutunda top üst direğe çarparak auta çıktı.

90+3. dakikada Trezeguet'in pasında, ceza alanı sağ çaprazında Umut Bozok, meşin yuvarlağı sert ve düzgün bir vuruşla kaleci Sirigu'nun sağından filelere gönderdi: 5-1

Abdullah Avcı: Net bir galibiyet aldık

Trabzonspor'un teknik direktörü Abdullah Avcı, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, özellikle iki haftadır kendilerine ilk gelen topun gol olduğunu belirterek, "Alanya’da da iyi başladığımız müsabakada aynısını yaşadık. Bugün itibarıyla da çok detayına girmeyeceğim çok basit kaybettik, taç oldu, korner oldu, korner gol oldu." dedi.

Oyun planlarını anlatan Avcı, şöyle devam etti:

"Özellikle topa ne kadar çok sahip olursak rakibi daha çok yaslayacaktık ceza sahasına, bunu 20-25’inci dakikadan sonra çok doğru bir şekilde yaptık. Her sabırlı oynadığımızda oyunun yönünü değiştirdiğimizde çok önemli iki tane konu başlığı vardı 4-4-2 gibi karşılıyorlardı. 3’lü grup kenarlar, blok araları ve arkaları bizim için çözüm noktalarıydı. Devre biterken Bardhi’nin rakibe çarpıp girmesi, 1-1 iken bence Taha’nın çıkardığını tebrik etmek lazım. Her seferinde geri düştüğün zaman kırılmalar olabiliyor o bizi ayakta tuttu. Sonrasında da o dominant oyuna ısrarla devam ettik ve istedik."

Avcı, oyuncuların da net bir şekilde planlarına yardımcı olduğunu kaydederek, "Pepe’nin dönüşü, Umut’un olması, Trezeguet gol attı, Edin Visca oyunda doğru durdu. Birkaç değişiklik yaptık. Fernandez’in son durumunu görmek için oyuna aldık, Mendy’i de orta sahaya çektik. Oyuncularım oyun içerisinde doğru hamleler yaptı. Net bir galibiyet aldık. Oyuncularımı tekrardan tebrik ediyorum, Fatih Karagümrük’e de kalan maçlarında başarılar diliyorum” diye konuştu.

Sakat oyuncuların durumuna ilişkin de Avcı, "Bildiğiniz üzere Paul Onuachu yok. Kendisi milli takım arasına kadar olmayabilir. Mislav Orsic sağlıklı bir şekilde çalışıyor ama milli takım arasından sonra hazırlık maçı alıp kendisini biraz daha göreceğiz. Kaptanımız Uğurcan Çakır, 2-3 haftadır ağrılarla oynuyordu. Artık ağrı eşiği kendisini zorlamaya başladı. Koruma altına aldık. Sağlık ekibimiz bu konuyla alakalı 2-3 gün içerisinde daha detaylı açıklama yapacaktır." dedi.

Avcı, fair-play alması konusunda ise "Fair-play ödül komitesine teşekkür ediyorum layık gördükleri için. Bizim gibi insanların üsluplarını, düşüncelerini, doğruları, söylemlerini çok net bir şekilde söylemeleri gerekiyor. Bu ortamın çok kaotik ve karışık olduğunu biliyoruz. Bir sürü negatif şeylerin konuşulduğu, yaşandığı, sataşmaların olduğu ama ertesi gün tekrar başlanan bir oyuna ne kadar çok değer katabiliyorsak, bu beni son derece mutlu ediyor. Ben hep hayatım boyunca samimiyetten yana oldum. Böyle bir ödüle layık gördükleri için, komitenin duyarlılıkları ve hassasiyetleri için teşekkür ediyorum." ifadesini kullandı.

Trabzonspor'da iki dönemde toplam bin gün görev yapmasıyla ilgili bir soruya da Avcı, "Futbolda rakamları aklımda tutuyorum da bunu saymamıştım. Geçen 7 Mart’ı ayrıldığım için biliyordum, 7 aydır yoktum, 5 aydır buradayız. Güzel. Trabzonspor gibi bir camianın tarihinde olmak, içinde bulunmak, sevgi, saygı görmek, göstermek benim için çok değerli. Buna layık olmaya çalışıyoruz, umarım devamı gelir." yanıtın verdi.

Trabzonspor, karşılaşmadan 5-1 galip ayrıldı.