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6 OCAK 2021 ÇARŞAMBA - YIL: 51

Trabzonspor son 5 maçtaki 4. galibiyetine ulaştı

06 Ocak 2021, Çarşamba 17:30
Süper Lig'de konuk ettiği Göztepe'yi 1-0 yenen bordo-mavililer, son 5 maçta 4. galibiyetine ulaştı

Süper Lig'in 17. haftasında Trabzonspor, Göztepe'yi 1-0 yendi.

İlk yarı

2. dakikada savunmanın uzaklaştırmak istediği topu ceza alanı dışı sağ çaprazında önünde bulan Ekuban'ın düzgün vuruşunda kaleci İrfan Can Eğribayat, meşin yuvarlağı kornere çeldi.

12. dakikada Berkan Emir'in soldan ortasında, ceza alanı içinde savunmanın uzaklaştırmak istediği top Halil Akbunar'ın önüne düştü. Müsait durumdaki bu futbolcu kötü bir vuruşla meşin yuvarlağı yandan auta gönderdi.

19. dakikada Abdülkadir Ömür'ün sağdan kullandığı serbest atışta, ceza alanı içinde Ndiaye'nin ters kafa vuruşunda, kaleci İrfan Can Eğribayat, tehlikeyi önledi.

26. dakikada Baker'in sağdan ortasında, ceza alanı içinde Djaniny'in kafa vuruşunda top az farkla direğin üzerinden auta çıktı.

28. dakikada Trabzonspor, golü buldu. Marlon'un pasında soldan hızla ilerleyerek ceza alanına giren Djaniny'in içeriye çıkardığı topu Abdulkadir Ömür tamamlamak istedi. Direkten dönen meşin yuvarlığı bu kez Ekuban tamamlayarak filelere gönderdi: 1-0

31. dakikada Serkan Asan'ın sağdan ortasında, ceza alanı içinde Ekuban'ın yatarak kafa vuruşunda top yandan auta gitti.

Kalan dakikalarda da gol olmayınca ilk yarı bordo-mavililerin 1-0'lık üstünlüğüyle sona erdi.

İkinci yarı

50. dakikada soldan ceza alanına giren Nwakaeme'nin şutunda top yan direğe çarparak auta çıktı.

63. dakikada Abdulkadir Parmak'ın pasında ceza alanı sol çaprazında topla buluşan Nwakaeme'nin şutuda, kaleci İrfan Can Eğribayat, meşin yuvarlağı kornere çeldi.

67. dakikada Soner Aydoğdu'nun ceza yayı hemen gerisinden şutunda, kaleci Uğurcan Çakır, yatarak topu kontrol etti.

71. dakikada Nwobodo'nun ceza alanı dışından şutunda kaleci Uğurcan Çakır, topun sahibi oldu.

74. dakikada orta alandan taşıdığı top ile ceza alanına giren Ekuban'ın karşı karşıya şutunda, kaleci İrfan Can Eğribayat, ayaklarıyla tehlikeyi önledi.

80. dakikada Soner Aydoğdu'nu pasında, ceza alanı sol tarafından Napoleoni'nin şutunda kaleci Uğurcan Çakır, yatarak topu kontrol etti.

90+1. dakikada Soner Aydoğdu'nun ortasında, ceza alanı içinde Aide'nin kafa vuruşunda, kaleci Uğurcan Çakır, topu kornere çeldi.

Trabzonspor, karşılaşmadan 1-0 galip ayrıldı.

Bordo-mavililer puanını 26'ya yükseltti

Ligde teknik direktör Abdullah Avcı yönetiminde son 5 maçta 4. galibiyetini elde eden bordo-mavililer, bu sonuçla puanını 26'ya yükseltti.

Yedinci sıradaki yerini koruyan Karadeniz ekibi, üst sıralarla arasındaki puan farkını azalttı.

Sahasındaki hasrete son verdi

Trabzonspor, sahasında rakibine karşı 18 sezon sonra galip geldi.

En son 2001-2002 sezonunda iç sahada Göztepe'yi 3-0 mağlup eden, daha sonra 4 maçta 2 beraberlik, 2 mağlubiyet alan Karadeniz ekibi, rakibine karşı kendi evindeki galibiyet hasretini sonlandırdı.

Ekuban'ın 5. golü

Trabzonspor'un Ganalı oyuncusu Ekuban, attığı golle takımına 3 puanı getirdi.

Karşılaşmanın 28. dakikasında rakip fileleri havalandıran bordo-mavili futbolcu, ligdeki gol sayısını 5'e yükseltti.

AA

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