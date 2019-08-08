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9 AĞUSTOS 2019 CUMA - YIL: 50

Trabzonspor, Sparta Prag deplasmanından avantajla dönüyor

08 Ağustos 2019, Perşembe 21:11
UEFA Avrupa Ligi 3. eleme turu ilk maçında Trabzonspor ile Çekya temsilcisi Sparta Prag arasında oynanan müsabaka 2-2 berabere sonuçlandı.

4. dakikada Trabzonspor rakip yarı alanında serbest vuruş kullandı. Serbest vuruşu kullanan Sosa'nın şutunda top üstte auta çıktı. 

7. dakikada Sparta Prag sağ kanattan geliştirdiği hücumda, ceza alanına girerek çizgiye kadar inen Hasek topu içeriye doğru çevirdi. Topla buluşan Travnik'in sert vuruşu üst direkten döndü, ardından bordo-mavili defans oyuncuları meşin yuvarlağı kornere gönderdi.

16. dakikada ev sahibi ekip 1-0 öne geçti. Kanga'nın kullandığı kornerde, altıpas içinde Costa, kaleci Uğurcan'dan önce kafayı vurdu ve topu ağlarla buluşturdu: 1-0

26. dakikada Trabzonspor'un hücumunda sağ kanattan rakiplerinden sıyrılarak ceza sahasına giren Nwakaeme'nin şutu yandan auta çıktı.

35. dakikada Kanga'nın ceza sahası dışından attığı şutu Uğurcan kontrol etti.

41. dakikada Spart Prag'ın kullandığı kornerde ceza sahasına açılan topu Uğurcan yumruklayarak uzaklaştırdı.

45. dakikada Hasek'in topuk pasında meşin yuvarlak ceza alanı içinde bulunan Tetteh'in önüne düştü. Kaleci ile karşı karşıya kalan Tetteh, topu kontrol etmeden önce Hosseini müdahale ederek tehlikeyi önledi.

Karşılaşma, 2-2 sona erdi.

Trabzonspor 3 yıl aradan sonra Avrupa Ligi'nde

Sparta Prag'ın, geçen sezon UEFA Avrupa Ligi'nde Sırbistan ekibi FK Spartak Subotica ile yaptığı eleme turu maçında taraftarlarının neden olduğu olaylar nedeniyle UEFA'dan bir maç seyircisiz oynama cezası alması nedeniyle Trabzonspor maçına taraftar alınmadı. 

Bordo mavili ekip, 3 yıl aradan sonra tekrar Avrupa Ligi'nde bir maçta mücadele etti.

Trabzonspor'un yeni transferi Nijeryalı futbolcu John Obi Mikel, bordo mavili formayla ilk resmi maçına çıktı.

Öte yandan Sparta Prag'ın Türk futbolcusu Semih Kaya bu karşılaşmada yedek kulübesinde yer aldı

AA

Etiketler: uefa avrupa ligi, trabzonspor, sparta prag
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