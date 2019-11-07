Trabzonspor'un ilk 11'i belli oldu

UEFA Avrupa Ligi C Grubu 4'üncü haftasında Trabzonspor deplasmanda Krasnodar ile karşılaşacak. Krasnodar Stadyumu'nda TSİ 20.55'te başlayacak olan müsabakada Fransız hakem Benoit Bastien düdük çalacak. Bastien'in yardımcılıklarını Hicham Zakrani ile Frederic Haquette üstlenecek.

İki takımın sahaya çıkaracağı ilk 11'ler bu şekilde: KRASNODAR: Kritsyuk - Martynovich, Spajic, Ramirez, Olsson, Stotski, Suleymanov, Petrov, Suleymanov, Manuel Fernandes, Ari TRABZONSPOR: Erce - Hosseini, Fernandes, Campi, Serkan Asan, Kamil Ahmet, Doğan Erdoğan, Abdurrahim Dursun, Ahmet Canbaz, Avdijaj, Muhammet Akpınar

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