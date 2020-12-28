"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
28 ARALIK 2020 PAZARTESİ - YIL: 51

Transferi hakkında hangi takımlar için "imkansız" hangileri için "sizde kalsın" dedi?

28 Aralık 2020, Pazartesi 13:19
İspanya'nın bir televizyonda yayımlanan bir programa özel röportaj veren Messi, kulüpten ayrılma talebi sonrası yaşanan tartışmalara ve geleceğine ilişkin soruları cevapladı.

Ağustos ayında avukatı aracılığıyla kulübe faks göndererek ayrılmak istediği dönem için "Tüm olanlardan sonra yazı gerçekten çok kötü geçirdim." diyen Messi, her şeye rağmen geçmişe dönme olasılığı olsa o faksı yine göndereceğini ifade etti.

Messi, Barcelona'dan ayrılma talebiyle ilgili yaşananlardan dolayı eski kulüp başkanı Josep Maria Bartomeu'yu bir kez daha sorumlu göstererek, "Takımdan ayrılmak ve bunu iyi bir şekilde yapmak istiyordum. Başkan beni birçok kez aldattı. Beni kötü duruma düşürmek ve filmin kötü karakterli oyuncusu yapmak için basına bazı şeyler sızdırmaya başladı. Ama yaşananlar yaşandı ve bitti." şeklinde konuştu.

Barcelona'da bir dönemin kapandığını ve ayrılma talebinin arkasında bunun olduğunu birçok kez vurgulayan Messi, "Yeni takım başlangıçta bana zor geldi. Olmak istediğim yerde değildim, takımdaki yeni isimlere uyum sağlamakta zorlandım. Etrafımda tanıdık çok az kişi kaldı. Dışarıdan çok fazla kişi geldi, evdekiler gitti. Farklı kültürlerdeniz, farklıyız ve bu takım içinde birliği daha da zorlaştırıyor. Ama yavaş yavaş bunu sağlamaya çalışıyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Gelecekte Real Madrid veya Atletico Madrid'de forma giyme olasılığını "imkansız" olarak gören Arjantinli futbolcu, İspanyol gazetecinin seçmesini istediği Paris (Paris Saint Germain) ve Londra (Manchester City) biletlerini de "Sizde kalsın" diyerek geri çevirdi.

Messi, "Barcelona'dan gidip gitmeyeceğimi bilmiyorum. Ama en iyi şekilde ayrılmak hoşuma gider. Ve bu geçici bir şey olur. Barcelona'ya, şehire bir gün dönmek, bu kulüpte çalışmak hoşuma gider. Ben gidersem hiçbir şey olmaz. Barcelona, elbette ben dahil herhangi bir futbolcudan çok daha büyük. İnşallah gelecek yeni başkan yeniden önemli kupalar kazandırmak için kulübü ayağa kaldırır." şeklinde konuştu.

Barcelona'da sezon sonunda sözleşmesi sona erecek 33 yaşındaki futbolcu, profesyonel kariyerini sonlandırdıktan sonra futbolun içinde kalmak istediğini ancak kendisini teknik direktör olarak hiçbir zaman görmediğinden sportif direktörlük yapmayı tercih ettiğini kaydetti.

Messi ayrıca, "ABD'de yaşamayı, o ligin ve hayatın tadını çıkarma tecrübesini denemek istediğimi hep söyledim. Ama bu olur olmaz bilmiyorum." diye konuştu.

"Arjantin'den fazla Barcelona'da yaşadım. Kulüp ve şehir ile çocukluktan gelen bir sevgi hikayem var." diyen Messi, "Profesyonel yaşantım nasıl biterse bitsin, bu olay burada yaşadığım tüm kariyerimi lekelememeli. 16 yıl bir kulüpte kalmak ve her şeyin iyi gitmesi hiçte kolay değil. Hayatta kötü ve çok kötü dönemler olabilir ama hepsi aşılır. Benim finalim nasıl olacak göreceğiz." açıklamasında bulundu.

Diğer yandan 21 Ocak'ta kulüp bakanlığı seçimine gidecek Barcelona'nın, İspanyol basınında da iddia edildiği gibi kurumsal bir krizde olduğunu kabul eden Messi, "Kulüp gerçekten kötü bir dönemden geçiyor, olduğumuz (kupaların kazanıldığı) yere geri dönmek zor olacak." dedi.

AA

Okunma Sayısı: 241
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    Yemen savaşı 2021'de bitmeli

    Bakan Koca: Aktif vaka sayısı düşmeye devam ediyor

    ABD'de son 24 saatte 143 bin vaka ve 1249 ölüm gözlemlendi

    Şehit Uzman Çavuş Özbent dualarla uğurlandı

    Asgari geçim indirimi rakamları da belli oldu

    'Türkiye ve İngiltere serbest ticaret anlaşması imzalayacak'

    Rusya, Suriye'nin kuzeydoğusuna yığınak yapıyor

    Kovid-19 kaynaklı ölümlerin 30 bini geçtiği Almanya’da son durum?

    Türk-İş yeni asgari ücrete tepki gösterdi

    Koronavirüsle ilgili haber yapan Çinli gazeteci hakkında hapis kararı

    Ermenistan'ın Dağlık Karabağ'daki ateşkes ihlalleri devam ediyor

    4 şehir için ''çığ'' uyarısı

    Asgari ücret belli oldu

    Şemdinli'deki çığda diğer askerin de naaşına ulaşıldı

    ABD - Tennessee Savcısı: Patlama şüphelisinin intihar bombacısı olduğu sonucuna ulaştık

    Hakkari'de feci kaza!

    Sokak kısıtlamasında 40 bin kişi hakkında işlem yapıldı

    'Devletleşen AKP milleti unuttu'

    Önce imza, sonra soru

    En Çok Okunanlar

    Genel

    'Devletleşen AKP milleti unuttu'
    İbrahim ÖZDABAK

    Günün Karikatürü
    Mehmet KARA

    2021’e sarkan meselelerimiz Ekonomi, adalet, KHK, EYT...
    Genel

    Devlete talip olmak cemaatlerin işi değil
    Süleyman KÖSMENE

    Mevlânâ istismarcılığı ne zaman aşka dönüştü?
    M. Said ZEKİ

    “Hukuku yeniden öğretin bana!”
    Şükrü BULUT

    Feministlerin tesettür düşmanlığı nereden geliyor?
    M. Latif SALİHOĞLU

    Soljenitsin ve Gulag Takım Adaları
    Yeni Asya'dan Size

    Eski Said Dönemi Eserleri
    Risale-i Nur'dan

    Kur’ân’ın bir tek kelimesinin benzeri nasıl getirilemez?

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2020, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.