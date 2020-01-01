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1 OCAK 2020 ÇARŞAMBA - YIL: 50

Türkiye ilk kez ev sahipliği yapacak

01 Ocak 2020, Çarşamba 13:58
Türkiye Motosiklet Federasyonu Başkanı Uçar, Kar Motosikleti Dünya Şampiyonası'nın bu yıl ev sahipliğini üstlendiklerini ve organizasyonun ilk kez Türkiye'de düzenleneceğini söyledi.

Türkiye Motosiklet Federasyonu Başkanı Bekir Yunus Uçar, yaptığı açıklamada, motosiklet branşında son yıllarda önemli uluslararası organizasyonları üstlendiklerini hatırlatarak, "Özellikle Cumhurbaşkanlığı himayelerinde Afyonkarahisar'da düzenlenen Dünya Motokros Şampiyonası, uluslararası alanda organizasyon düzenleyebilme kabiliyetimizin ne kadar yüksek olduğunu ortaya koydu." dedi.

Motosiklette birçok branşta ev sahipliği önerileri aldıklarını anlatan Uçar, şu ifadeleri kullandı:

"Dünya Motosiklet Federasyonu (FIM) yetkilileriyle konuştuk. Ülkemiz tarafından yatırım yapılan kayak merkezlerinin daha fazla tanıtımını sağlamak amacıyla, bizde çok yaygın olmayan ancak geliştirilmeye müsait Kar Motosikleti (Snowcross) Dünya Şampiyonası'nın ev sahipliğini üstlendik. Son yıllarda yurt dışında çok yaygın bir sportif etkinlik. Yarış heyecanı ve görsel içeriği geniş bir branş. Ayrıca izlenebilirliği çok yüksek. Organizasyonu federasyon olarak aldık ancak önemli kayak merkezlerinin bulunduğu kentlerden birini tercih edeceğiz. Yerel yöneticilerimizle görüşmeleri sürdürüyoruz. Dünya Motokros Şampiyonası ve Avrupa Akrobasi Şampiyonası'nın ardından, ülkemize yine büyük bir organizasyonun ev sahipliğini almış olduk. Türkiye'de ilk kez düzenlenecek bu şampiyona, ülkemizin tanıtımına da büyük katkı verecek."

"Bu yıl heyecanlı ve tempolu geçecek"

Uluslararası organizasyonlarda yarışan sporcu sayısının her yıl arttığını belirten Uçar, "Kenan Sofuoğlu'nun öncülük ettiği yurt dışı yarış organizasyonlarında sporcularımız bizleri başarıyla temsil ediyor. Bu yıl bizim için heyecanlı ve tempolu geçecek. Önemli organizasyonları gerçekleştirirken, sporcularımızın da bizleri başarılarıyla sevindireceğine inanıyorum." diye konuştu.

Kar Motosikleti Dünya Şampiyonası, FIM tarafından 2004 yılında açılan branşlar arasında yer alıyor. İki gün süren organizasyon, birçok uluslararası televizyon tarafından yayınlanıyor.

Şampiyonada erkek ve kadınlarda toplam 50 sporcu mücadele edecek. Daha önce İsveç, Norveç, İsviçre, Rusya, Finlandiya gibi ülkeler organizasyona ev sahipliği yaptı. 

AA

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