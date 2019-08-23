Türkiye Kupası'nda 1. eleme turu maçlarının programı belli oldu

Türkiye Futbol Federasyonundan (TFF) yapılan açıklamaya göre, Türkiye Kupası 1. eleme turu maçları 28 ve 29 Ağustos tarihlerinde oynanacak.
Kupada 1. eleme turu müsabakalarının programı şu şekilde:
28 Ağustos Çarşamba:
14.00 Yozgatspor 1959-68 Aksaray Belediyespor
15.30 Malatya Yeşilyurt Belediyespor-12 Bingölspor
15.30 1954 Kelkit Belediyespor-Çarşambaspor
15.30 Ağrı 1970-Iğdırspor
16.00 Kastamonu Özel İdare Köy Hizmetleri-Bartınspor
16.00 İçel İdmanyurdu-Kepez Belediyespor
16.30 Maltepespor-Hendekspor
16.30 1877 Alemdağspor-Modafen
16.30 Belediye Derincespor-Edirnespor
16.30 Somaspor-Akşehirspor
29 Ağustos Perşembe:
13.30 Muş Menderesspor-Bitlis Özgüzelderespor
15.30 Kars 36-Hoçvanspor
15.30 1074 Çankırıspor-Boyabat 1868
15.30 Görelespor-Merzifonspor
15.30 Yüksekova Belediyespor-Siirt İl Özel İdaresi
15.30 Kilis Belediyespor-Dersimspor
15.30 Mardin Büyükşehir Başakspor-Kahta 02
16.00 Karaman Belediyespor-Bucak Belediye Oğuzhanspor
16.00 Çubukspor-Kırıkkale Büyük Anadoluspor
16.30 Bursa Yıldırımspor-Bozüyük Vitraspor
16.30 Yalova Kadıköy-Bigaspor
16.30 TKİ Tavşanlı Linyitspor-Isparta 32
AA