Türkiye Kupası'nda 1. eleme turu maçlarının programı belli oldu

Türkiye Futbol Federasyonundan (TFF) yapılan açıklamaya göre, Türkiye Kupası 1. eleme turu maçları 28 ve 29 Ağustos tarihlerinde oynanacak.

Kupada 1. eleme turu müsabakalarının programı şu şekilde: 28 Ağustos Çarşamba: 14.00 Yozgatspor 1959-68 Aksaray Belediyespor 15.30 Malatya Yeşilyurt Belediyespor-12 Bingölspor 15.30 1954 Kelkit Belediyespor-Çarşambaspor 15.30 Ağrı 1970-Iğdırspor 16.00 Kastamonu Özel İdare Köy Hizmetleri-Bartınspor 16.00 İçel İdmanyurdu-Kepez Belediyespor 16.30 Maltepespor-Hendekspor 16.30 1877 Alemdağspor-Modafen 16.30 Belediye Derincespor-Edirnespor 16.30 Somaspor-Akşehirspor 29 Ağustos Perşembe: 13.30 Muş Menderesspor-Bitlis Özgüzelderespor 15.30 Kars 36-Hoçvanspor 15.30 1074 Çankırıspor-Boyabat 1868 15.30 Görelespor-Merzifonspor 15.30 Yüksekova Belediyespor-Siirt İl Özel İdaresi 15.30 Kilis Belediyespor-Dersimspor 15.30 Mardin Büyükşehir Başakspor-Kahta 02 16.00 Karaman Belediyespor-Bucak Belediye Oğuzhanspor 16.00 Çubukspor-Kırıkkale Büyük Anadoluspor 16.30 Bursa Yıldırımspor-Bozüyük Vitraspor 16.30 Yalova Kadıköy-Bigaspor 16.30 TKİ Tavşanlı Linyitspor-Isparta 32 AA

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