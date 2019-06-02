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Türkiye, Özbekistan karşısında da moral depoladı

02 Haziran 2019, Pazar 22:30
A Milli Futbol Takımı, Alanya'da oynanan özel maçta Özbekistan'ı Mehmet Zeki Çelik'in golleriyle 2-0 yendi.

Türkiye ile Özbekistan, Alanya Bahçeşehir Okulları Stadı'nda özel maçta karşı karşıya geldi.

7. dakikada ani gelişen Türkiye atağında, Yunus Mallı'nın pasında altıpas içinde sol çaprazda kaleci ile karşı karşıya kalan Enes Ünal'ın vuruşunda kaleci Suyunov meşin yuvarlağı kornere çeldi.

11. dakikada Akhmedov'un defans arkasına attığı topla sağ çaprazdan ceza sahasına giren Musayev'in yerden vuruşunda, meşin yuvarlak uzak kale direğinin dibinden auta çıktı.

17. dakikada Türkiye karşılaşmada öne geçti. Sol kanattan kazanılan serbest vuruşu kullanan İrfan Can Kahveci'nin ceza sahasına ortasında, penaltı noktası üzerinde topa iyi yükselen Mehmet Zeki Çelik'in kafa vuruşunda, meşin yuvarlak ağlara gitti: 1-0.

28. dakikada ceza sahasına uzak mesafede kazanılan serbest vuruşu kullanan Akhmedov'un kaleye sert şutunda, kaleci Sinan Bolat yatarak meşin yuvarlağı kontrol etmeyi başardı.

32. dakikada Akhmedov'un sol kanattan ceza sahasına ortasında, Ismailov'un kafa vuruşunda meşin yuvarlak üstten auta çıktı.

35. dakikada İrfan Can Kahveci'nin ceza sahası dışından sert şutunda, meşin yuvarlak az farkla üstten auta gitti.

Karşılaşmanın ilk yarısı Türkiye'nin 1-0 üstünlüğüyle sona erdi.

İkinci yarı

52. dakikada ceza sahası dışı sol çaprazda topla buluşa Enes Ünal'ın yerden vuruşunda, defansa da çarpan meşin yuvarlak yan kale direğinin dibinden kornere çıktı. 

56. dakikada Ömer Ali Şahiner'in ara pasında topla ceza sahası içi sağ çaprazda buluşan Enes Ünal'ın vuruşunda, meşin yuvarlak kaleci Suyunov'un müdahalesiyle kornere gitti. 

57. dakikada Türkiye farkı ikiye çıkardı. Oğuzhan Özyakup'un sağ kanattan ceza sahasına ortasında topa iyi yükselen Kenan Karaman'ın vuruşunda meşin yuvarlağa kaleci Suyunov müdahale etti. Dönen topu iyi takip eden Mehmet Zeki Çelik, kendisinin ve takımının ikinci golünü kaydetti: 2-0.

68. dakikada Dorukhan Toköz'ün ceza sahası dışından sert şutunda, meşin yuvarlak kaleci Suyunov'da kaldı. 

74. dakikada ceza sahası dışı sol çaprazda meşin yuvarlakla buluşan İrfan Can Kahveci'nin vuruşunda, top kaleci Suyunov'un müdahalesiyle oyun alanına döndü. 

76. dakikada Ömer Ali Şahiner'in pasıyla ceza sahası dışı sağ çaprazda topla buluşan Abdülkadir Ömür'ün sert şutunda, meşin yuvarlak üstten auta çıktı.

90. dakikada Türkiye penaltı kaçırdı. 89. dakikada Abdülkadir Ömür'ün ceza sahasında Ismailov tarafından düşürülmesiyle hakem Srdjan Jovanovic penaltı noktasını gösterdi. İrfan Can Kahveci'nin kullandığı penaltı atışında kaleci Suyunov, yatarak meşin yuvarlağı kontrol etmeyi başardı.

A Milli Futbol Takımı, Alanya'da oynadığı ilk maçta, tarihinde ilk kez karşı karşıya geldiği Özbekistan'ı 2-0 mağlup etti.

AA

Etiketler: türkiye, özbekistan, milli takım
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