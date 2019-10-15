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15 EKİM 2019 SALI - YIL: 50

Türkiye Ronaldo'cu

15 Ekim 2019, Salı
Yapılan araştırmaya göre, Türkiye’de en çok konuşulan isim Portekizli yıldız Ronaldo olurken, Messi ikinci sırada yer aldı. Türkiye’deki Twitter kullanıcılarının gönderileri dikkate alınarak yapılan analizde, son üç ayda Ronaldo hakkında tam 138 bin 859 tweet atılırken, Messi hakkında 124 bin 423 tweet atıldığı ortaya çıktı. DÜNYA GENELİNDE İSE MESSİ İLK SIRADA YER ALDI.

Arjantinli Lionel Messi ve Portekizli Cristiano Ronaldo, 21. yüzyılın en yetenekli iki futbolcusu olarak gösteriliyor. Bu iki futbolcunun hayranları her fırsatta birinin diğerinden daha üstün olduğu yanları savunsa da, “Messi mi, Ronaldo mu?”sorusu halen futbolseverler tarafından tartışılan konuların en başında yer alıyor.

İşte bu noktadan hareket eden dijital pazarlama teknoloji ve servis sağlayıcısı RelatedDigital’inçatısı altında yer alan sosyal medya ve internet analiz şirketi Semanticum, sosyal medya verileri üzerinden kapsamlı bir “Messi mi, Ronaldo mu?” analizi yaptı.

Buna göre, Türkiye’de en çok konuşulan isim Portekizli yıldız Ronaldo olurken, Messi ikinci sırada yer aldı.

Türkiye’deki Twitter gönderileri dikkate alınarak yapılan analizde, son üç ayda Ronaldo hakkında tam 138 bin 859 tweet atılırken, Messi hakkında 124 bin 423 tweet atıldığı ortaya çıktı. Dünya genelinde ise hakkında en çok tweet atılan isim Messi oldu. Semanticum, kapsamlı araştırmasında iki futbolcu hakkında atılan tweetlerle birlikte en çok kullanılan emojileri debelirledi ve Türkiye’deki kullanıcıların emoji dağılımını ortaya koydu. Buna göre, Portekizli yıldız Ronaldo hakkında Türkiye genelinde atılan tweetlerde en çok futbol topu emojisi kullanıldı. Bu emojiyi ise kahkahaya boğulan surat ve tik emojisi takip etti.

Messi’nin emoji dağılımında ise şapka çıkarmak anlamında kullanılan şapka emojisi dikkatleri çekti. Arjantinli yıldız hakkında atılan tweetlerde en çok kullanılan emoji futbol topu olurken, şapka emojisi ikinci sırada, kahkahaya boğulan surat emojisiise üçüncü sırada yer aldı. Öte yandan, son üç aylık verilere göre, Cristiano Ronaldo hakkında en çok tweet atan şehir %43.6 ile İstanbul olurken, İzmir %9,7 ile ikinci, Ankara ise %7.2 ile üçüncü sırada yer aldı.Messi hakkında en çok tweet atan şehir de %40.6 ile İstanbul olurken, İstanbul’u %8 ile İzmir, %7.1 ile Ankara takip etti. Öte yandan, Ronaldo hakkında en çok etkileşim alan gönderi Atletico Madrid-Juventus maçındaki muhteşem geri dönüş oldu. Lionel Messi tarafında ise, @fcbarcelona_tr hesabından alıntılanarak esprili bir dille paylaşılan El Clasico fotoğrafı en çok etkileşim alan gönderi olarak dikkat çekti.

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