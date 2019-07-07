"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
7 TEMMUZ 2019 PAZAR - YIL: 50

Üç takım da Türüç'ü istiyor

07 Temmuz 2019, Pazar 21:10
Kayserispor Kulübü Başkanı Bedir, "Fenerbahçe, Beşiktaş ve Galatasaray ile Deniz Türüç konusunu görüştük, görüşmeye de devam ediyoruz." dedi.

İstikbal Mobilya Kayserispor'da kulüp başkanı Erol Bedir, oyuncuları Deniz Türüç'ün transferi konusunda Fenerbahçe, Beşiktaş ve Galatasaray'la görüştüklerini söyledi.

Yeni sezon hazırlıklarını tesislerinde sürdüren sarı-kırmızılı ekibin antrenmanı öncesi basın mensuplarına açıklamada bulunan Başkan Bedir, takımın çalışmalara başladığını, yönetim olarak da transfer görüşmelerine devam ettiklerini belirtti.

Sözleşmesi sona eren 11 futbolcunun takımdan ayrıldığını dile getiren Bedir, giden oyuncuların boşluğunu doldurmak için minimum 10 transfer yapacaklarını ifade etti.

"Deniz şu anda Türkiye'de transferin gözdesi"

Deniz Türüç'ün transferi konusunda medyada çıkan haberlere değinen Bedir, şunları kaydetti:

"Fenerbahçe, Beşiktaş ve Galatasaray ile Deniz Türüç konusunu görüştük, görüşmeye de devam ediyoruz. Biraz önce de görüştüm. Yani bu kulüplerin hepsiyle görüşüyoruz. Üç takım da Deniz Türüç'ü kadrosunda görmek istiyor. Buraya kadar anormal bir şey yok. Normal şartlarda Deniz'i kadrosunda görmek istemeyen bir hoca ya da takım yoktur. Şu anda Türkiye'de transferin gözdesi ama konu ekonomik manada Deniz'in tatmin olacağı veya bizim tatmin olacağımız bir teklif boyutuna gelmedi. Şunu da unutmayın, Deniz bizim sözleşmeli oyuncumuz. Bahsettiğimiz kulüplerin tamamı sağ olsunlar öncelikle bizimle temas kurdular. Biz de kendilerine bu işin görüşülebileceğini söyledik. Net söylüyorum, yazılanların, çizilenlerin tamamı yanlış. Şu anda gelişme yok ama yarın olabilir, ona da bir şey diyemem."

"Boldrin Rizespor'da iyi işler yaptı"

Erol Bedir, geride kalan sezon Çaykur Rizespor'a kiralık olarak gönderilen oyuncuları Fernando Boldrin'i, teknik direktör Hikmet Karaman'ın kadroda görmek isteğini aktardı.

"Hikmet hocamız Boldrin'in kalmasını istiyor." diyen Bedir, şunları söyledi:

"Hele de Tjaronn Chery'nin durumu belli değilken, Boldrin'i kadroda tutmak istiyoruz. Chery'nin hem Çin kulübüyle hem de çocuklarının okulu konusunda problemleri var. Hocamız, mümkünse ikisi birden, olmuyorsa da Boldrin kalsın istiyor. Geçen sene Boldrin Çaykur Rizespor'da iyi işler yaptı. Çaykur Rizespor'un da Boldrin'i istediğini biliyoruz. Başka yerlerle görüşmeler oldu. Talep var ama Boldrin bizim için önemli bir pozisyonda. Kampımıza katılacak, diğer transferlerimizle birlikte değerlendireceğiz. Şu kesin, eski tabular yıkıldı. En iyi oyuncunuza bile iyi bir teklif geldiğinde, oturup konuşuluyor. Deniz örneğinde olduğu gibi. Çaykur Rizsepor veya herhangi bir takımla görüşüp anlaşırsak, alternatifini de bulup hem hocayı hem de oyuncuyu ikna edersek, neden olmasın?"

AA

Etiketler: transfer, erol bedir
Okunma Sayısı: 87
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    Kütahya'yı alarma geçiren ihbar

    Reyhanlı'daki patlamayla ilgili 16 kişi yakalandı

    Güney Kıbrıs Rum kesimindeki provokatif saldırıya tepkiler sürüyor

    Uzmanlardan ailelere yaz tatili uyarısı!

    İstanbul havalimanlarının 6 alık performansı belli oldu

    Yunanistan'da Çipras dönemi sona erdi

    Yeni Başpehlivan Ali Gürbüz oldu

    Endonezya 7,1'le sarsıldı

    Şırnak'ta 2 terörist etkisiz hale getirildi

    Netanyahu'dan İran'a yaptırım çağrısı

    Hakan Fidan'dan 'diplomatik istihbarat' vurgusu

    ABD Taliban ile devam eden görüşmelerde ilerleme kaydetti

    Afganistan'da bir patlama daha: 7 çocuk öldü

    Bu yıl 29 bin 689 sağlık personeli alınacak

    Haşdi Şabi güçleri IŞİD'e karşı büyük bir operasyon başlattı

    İran, uranyum zenginleştirme sınırını aşacağını duyurdu

    Sudan'da darbe yönetimi 3 milyar dolarlık yardım paketinin kullanılmadığını açıkladı

    Motorine indirim geliyor

    Erdoğan, Merkez Bankası Başkanının görevden alınma nedenini açıkladı

    En Çok Okunanlar

    Kâzım GÜLEÇYÜZ

    Said Nursî’nin CHP’li vekillerle diyalogları
    Genel

    Ekonominin kalbine hukuksuz müdahale
    Genel

    Erdoğan, Merkez Bankası Başkanının görevden alınma nedenini açıkladı
    Genel

    Abdullah Yeğin Ağabeyi rahmetle anıyoruz
    Cevher İLHAN

    ‘Yaptırımların kalktığı’ oyunu
    Mustafa ÖZTÜRKÇÜ

    Şarkta bir medrese âlimi: Hasan Çelik
    Risale-i Nur'dan

    O zat (asm) öyle haberler veriyor ki...
    İbrahim ÖZDABAK

    Günün Karikatürü
    Hüseyin Şahinoğlu

    İman nûru ve kara karınca
    Mehmet KARA

    Yazboz ya da kararsızlık!

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2019, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.