UEFA Şampiyonlar Ligi'nde kuralar çekildi

Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki bir numaralı turnuvasının çeyrek ve yarı final eşleşmeleri, İsviçre'nin Nyon kentindeki UEFA Genel Merkezi'nde gerçekleştirilen kura çekimiyle belirlendi.

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde çeyrek ve yarı final kuraları çekildi. Eşleşmeler şöyle gerçekleşti: Çeyrek final: Chelsea (İngiltere) - Real Madrid (İspanya) Manchester City (İngiltere) - Atletico Madrid (İspanya) Villarreal (İspanya) - Bayern Münih (Almanya) Benfica (Portekiz) - Liverpool (İngiltere) Yarı final: Manchester City (İngiltere) - Atletico Madrid (İspanya) / Chelsea (İngiltere) - Real Madrid (İspanya) Benfica (Portekiz) - Liverpool (İngiltere) / Villarreal (İspanya) - Bayern Münih (Almanya) AA

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