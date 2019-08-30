UEFA temsilcilerimizin rakipleri belli oldu

Beşiktaş, Trabzonspor ve Medipol Başakşehir'in UEFA Avrupa Ligi grup aşamasındaki rakipleri belirlendi.

UEFA Avrupa Ligi'nde Beşiktaş, Trabzonspor ve Medipol Başakşehir'in gruplarındaki rakipler belli oldu. Geçen sezon ligi üçüncü bitirerek Avrupa Ligi vizesi alan Beşiktaş, 1. torbadan katıldığı kura çekiminde K Grubu'nda Braga (Portekiz), Wolverhampton Wanderers (İngiltere) ve Slovan Bratislava (Slovakya) ile eşleşti. Eleme turlarında Sparta Prag ve AEK'yi saf dışı bırakan geçen sezonun dördüncüsü Trabzonspor ise 4. torbadan girdiği kura çekiminde C Grubu'nda İsviçre'den Basel, Rusya'dan Krasnodar ve İspanya'dan Getafe ile karşılaşacak. Geçen sezon ligi ikinci sırada tamamlamasının ardından bu sezon UEFA Şampiyonlar Ligi'ne 3. eleme turunda veda eden ve kura aşamasına 3. torbadan katılan Medipol Başakşehir ise J Grubu'nda İtalya'dan Roma, Almanya'dan Borussia Mönchengladbach ve Avusturya'dan Wolfsberger ile eşleşti. UEFA Avrupa Ligi'nde grup maçları, 19 Eylül-12 Aralık tarihlerinde oynanacak. Kupada gruplar belli oldu UEFA Avrupa Ligi'nde 2019-2020 sezonu grup etabının kura çekimi yapıldı. Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki en önemli ikinci organizasyonu UEFA Avrupa Ligi'nde gruplar, Monaco'daki Grimaldi Forum'da gerçekleştirilen kura çekiminin ardından belli oldu. Aynı ülkenin takımlarının birbiriyle eşleşmesine izin verilmediği grup aşamasında 48 takım, kuraların ardından dörderli 12 gruba ayrıldı. Avrupa Ligi'nde grup maçları, 19 Eylül'de başlayıp 12 Aralık'ta sona erecek. Son olarak İngiltere ekibi Chelsea'nin müzesine götürdüğü UEFA Avrupa Ligi'nin finali, 27 Mayıs 2020'de Polonya'nın Gdansk şehrinde oynanacak. Kupada gruplarda yer alan takımlar şöyle: A Grubu: Sevilla (İspanya), APOEL (Kıbrıs Rum Kesimi), Karabağ (Azerbaycan), Dudelange (Lüksemburg) B Grubu: Dinamo Kiev (Ukrayna), Kopenhag (Danimarka), Malmö (İsveç), Lugano (İsviçre) C Grubu: Basel (İsviçre), Krasnodar (Rusya), Getafe (İspanya), Trabzonspor (Türkiye) D Grubu: Sporting Lizbon (Portekiz), PSV Eindhoven (Hollanda), Rosenborg (Norveç), LASK (Avusturya) E Grubu: Lazio (İtalya), Celtic (İskoçya), Rennes (Fransa), CFR Cluj (Romanya) F Grubu: Arsenal (İngiltere), Eintracht Frankfurt (Almanya), Standard Liege (Belçika), Vitoria (Portekiz) G Grubu: Porto (Portekiz), Young Boys (İsviçre), Feyenoord (Hollanda), Rangers (İskoçya) H Grubu: CSKA Moskova (Rusya), Ludogorets (Bulgaristan), Espanyol (İspanya), Ferencvaros (Macaristan) I Grubu: Wolfsburg (Almanya), Gent (Belçika), Saint-Etienne (Fransa), Olexandriya (Ukrayna) J Grubu: Roma (İtalya), Borussia Mönchengladbach (Almanya), Medipol Başakşehir (Türkiye), Wolfsberger (Avusturya) K Grubu: Beşiktaş (Türkiye), Braga (Portekiz), Wolverhampton Wanderers (İngiltere), Slovan Bratislava (Slovakya) L Grubu: Manchester United (İngiltere), Astana (Kazakistan), Partizan (Sırbistan), AZ Alkmaar (Hollanda) AA

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