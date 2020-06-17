"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
18 HAZİRAN 2020 PERŞEMBE - YIL: 51

UEFA, yeni kararlarını kamuoyuna duyurdu

17 Haziran 2020, Çarşamba 19:40
UEFA Yönetim Kurulunun video konferans yoluyla yapılan ve iki gün sürecek toplantısının ilk gününde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle ertelenen organizasyonlarına ilişkin kararlar alındı.

Toplantıda, 12 farklı ülkenin ev sahipliğinde düzenlenecek şampiyonada maçların oynanacağı şehirlerde değişiklik olmamasına karar verildi.

UEFA, 12 Haziran-12 Temmuz 2020 tarihlerinde düzenlenmesi planlanan şampiyonayı 11 Haziran-11 Temmuz 2021 tarihlerine ertelemişti.

UEFA Süper Kupa, Budapeşte'ye alındı

Portekiz'in Porto kentinde yapılması planlanan 2020 UEFA Süper Kupası, 24 Eylül'de Macaristan'ın başkenti Budapeşte'de oynanacak.

Şampiyonlar Ligi ve Avrupa Ligi kupalarını kazanan takımların karşılaştığı final maçı, 2021'de Kuzey İrlanda'nın başkenti Belfast, 2022'de Finlandiya'nın başkenti Helsinki, 2023'te ise Rusya'ya bağlı Kazan'da düzenlenecek.

Kadınlar Şampiyonlar Ligi finalleri İspanya'da 

Kadınlar 2019-2020 Şampiyonlar Ligi finali sekizli final formatıyla 21-30 Ağustos'ta İspanya'nın Bilbao ve San Sebastian şehirlerinde oynanacak.

Final maçları 2021'de İsveç'in Göteborg şehrinde, 2022'de İtalya'nın Torino kentinde, 2023'te ise Hollanda'nın Eindhoven şehrinde yapılacak.

Uluslar Ligi grup maçları eylülde başlayacak

2020-2021 Uluslar Ligi grup maçları 3 Eylül'de başlayacak. Karşılaşmalar 3-5 ile 6-8 Eylül, 10-11 ile 13-14 Ekim ve 14-15 ile 17-18 Kasım tarihlerinde yapılacak.

Ertelenen 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2020) play-off maçları ise 8 Ekim-12 Kasım'da oynanacak.

Takımlar 3 yeni oyuncu kaydedebilecek

UEFA Şampiyonlar Ligi ve Avrupa Ligi'nde mücadele eden takımlar şubat ayından beri kadrolarında bulunun fakat kaydetmediği 3 oyuncuyu kaydedebilecek.

Yeni transfer edilen futbolcular kaydedilemeyecek ve en fazla 25 oyuncu listede yer alabilecek.

Takımlar, ayrıca maçlarda 5 oyuncu değiştirebilecek.

2020-2021 sezonunda ön eleme maçları tek ayaklı oynanacak

2020-2021 sezonu UEFA Şampiyonlar Ligi ve Avrupa Ligi ön eleme maçları, Şampiyonlar Ligi play-off karşılaşmaları hariç tek ayaklı oynanacak.

Maçların oynanacağı stat kura çekimiyle belirlenecek. 

2021 UEFA 21 Yaş Altı Avrupa Şampiyonası'nın formatı değişti

2021 UEFA 21 Yaş Altı Avrupa Şampiyonası, planlandığı gibi 2021'de Macaristan ve Slovenya'nın ev sahipliğinde gerçekleştirecek.

Eylül, ekim ve kasım aylarında yapılacak grup elemelerinde, 9 grubun lideri ve en iyi 5 ikinci takım, ev sahibi ülkelerle beraber 24-31 Mart 2021 tarihinde yapılacak organizasyona katılacak. 

Caferin'den Lizbon yorumu

UEFA Başkanı Aleksander Ceferin, toplantı sonrası bir basın mensubunun Şampiyonlar Ligi finalinin neden Lizbon'a alındığını sorması üzerine, Portekiz'den organizasyonu düzenleyebilecekleri yönende talep olduğunu belirtti.

AA

Okunma Sayısı: 289
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    Herkesin hukukundan emin olduğu bir Türkiye

    Şırnak Valiliği: Pikaptaki patlama terör saldırısı

    İlhak insanlık suçudur

    Trump, Uygur Türklerine ilişkin yasa tasarısını onayladı

    Küresel salgında son 24 saatin özeti

    İstanbul, Ankara ve Bursa'da da maske zorunlu hale getirildi

    Bilim Kurulu Toplantısı'nın ardından Bakan Koca'dan önemli açıklamalar

    Konut satışları azaldı

    Esnafın pos yükü hafifletilmeli

    Ödemeler 2021’e ötelenmeli

    UEFA, yeni kararlarını kamuoyuna duyurdu

    Terhune'deki toplu mezarlardan 48 ceset çıkarıldı

    HSK Kararnamesi'yle 18 ilin başsavcısının görev yeri değişti

    İsrail, tahrik ve tahribe devam ediyor!

    Demokratikleşme için din özgürlüğü şart

    Evlat nöbeti sürüyor

    'Her haneye kişi başına 500 lira doğrudan devlet yardımı yapılsın'

    Libya'daki zirveye ilişkin açıklama

    Bakan Yardımcısından tuhaf açıklama

    En Çok Okunanlar

    Kâzım GÜLEÇYÜZ

    Sessiz milyonların hukuku ve KHK’lar
    Bilal Said PARLAKOĞLU

    Piyasa yokuş aşağı
    M. Latif SALİHOĞLU

    Adeta 85 yıl öncesine döndük
    İbrahim ÖZDABAK

    Günün Karikatürü
    Cevher İLHAN

    Vak’a...
    Ali FERŞADOĞLU

    Af ve özür dilemek İslâm edebinin gereği değil mi?
    Ahmet BATTAL

    Bize yeni bir düzen lâzım
    Genel

    Herkesin hukukundan emin olduğu bir Türkiye
    Çetin ACAR

    Ayasofya’da “Lozan” dayatması var mı?
    Genel

    Şırnak Valiliği: Pikaptaki patlama terör saldırısı

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2020, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.