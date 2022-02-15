Ünlü tenişçi Novak Djokovic'ten aşı açıklaması

Teniste sezonun ilk grand slam turnuvası Avustralya Açık öncesinde yaşadığı vize sorunları nedeniyle dünya spor kamuoyunun gündeminden düşmeyen Sırp sporcu Novak Djokovic, aşıyla ilgili tutumunda bir değişiklik olmadığını söyledi.

BBC'ye konuşan 34 yaşındaki deneyimli raket, Kovid-19 aşısı yaptırmaya zorlanmaktansa gelecekteki büyük turnuvalara katılmamayı tercih edeceğini dile getirdi. "Kararımın sonuçlarını biliyorum." diyen Djokovic, "Aşı olmadım, şu anda turnuvaların çoğuna gidemiyorum. Bu ödemeye hazır olduğum bedel." ifadelerini kullandı. Djokovic, grand slam takviminde yaklaşan Fransa Açık ve Wimbledon için de aynı tutumu sergileyip sergilemeyeceği sorusuna, "Evet, bu bedeli ödemeye hazırım." yanıtını verdi. Mevcut tutumunun farklı yerlere çekildiğinden yakınan Sırp tenisçi, "Hiçbir zaman aşı karşıtı olmadım. Küresel olarak herkesin bu virüsle başa çıkmak için büyük çaba harcadığını görüyorum ve umarım yakında virüsün sonu gelir. Fakat her zaman vücuda neyin enjekte edileceğini seçme özgürlüğünü destekledim. Vücudumla ilgili ilkelerimin kazanacağım herhangi bir kupadan, şampiyonluktan önemli olduğunu düşünüyorum." ifadelerini kullandı. Euronews Türkçe

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