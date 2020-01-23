Vedat Muriqi ceza almadı

Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK), Gaziantep FK maçında bilinçli kart görmesi gerekçesiyle Disiplin Kurulu'na sevk edilen Fenerbahçeli Vedat Muriqi'ye ceza vermedi

"Bilinçli kart görme" sebebiyle Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na sevk edilen Fenerbahçe'nin Kosovalı futbolcusu Vedat Muriqi'ye ceza verilmediği açıklandı. Türkiye Futbol Federasyonu'nun resmi internet sitesinden yayınlanan PFDK kararlarıyla, Süper Lig'in 18. haftasında Gaziantep FK ile oynanan karşılaşmada ikinci sarı karttan kırmızı kart görerek oyun dışı kalan Muriqi'ye ceza tayinine yer olmadığı bildirildi. Yapılan açıklamada yer alan bilgi şu şekilde: "FENERBAHÇE A.Ş.'nin, 18.01.2020 tarihinde oynanan GAZİANTEP FUTBOL KULÜBÜ A.Ş.-FENERBAHÇE A.Ş. Süper Lig Cemil Usta Sezonu müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu saha olayları nedeniyle 24.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına, Aynı müsabakada FENERBAHÇE A.Ş. sporcusu VEDAT MURIÇ hakkında, bilinçli kart görmesinden dolayı sevk yapılmış ise de, isnat olunan disiplin ihlalinin unsurları oluşmadığından CEZA TAYİNİNE YER OLMADIĞINA (oyçokluğu) karar verilmiştir." Bu koşulda Vedat Muriqi, 19. hafta oynanacak Başakşehir maçında sahada olacak.

Okunma Sayısı: 193

YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.