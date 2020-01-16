Yeni Malatyaspor'da Sergen Yalçın dönemi sona erdi

Sarı-siyahlı kulüpte yolların ayrıldığı teknik direktör Sergen Yalçın dönemi 6 ay sürdü.

Süper Lig ekiplerinden BtcTurk Yeni Malatyaspor'da Sergen Yalçın dönemi kapandı. Sezon başında sarı-siyahlı ekiple anlaşan Yalçın'ın haziran ayında geldiği teknik direktörlük görevi, 6 ay 18 gün sürdü. Malatya ekibi, Yalçın'ın yönetiminde çıktığı 17 lig maçında 6 galibiyet, 6 beraberlik, 5 de mağlubiyet yaşadı. Sarı-siyahlılar, 17 lig maçında 32 gol kaydederken, kalesinde ise 22 gol gördü. Malatya ekibi, 2019-2020 sezonunun ilk yarısını 24 puanla 8. sırada kapattı. BtcTurk Yeni Malatyaspor, önemli çıkış yakaladığı 2018-2019 sezonunun ilk yarısını 29 puanla üçüncü sırada tamamlamıştı. Yalçın, 2019-2020 sezonunda ise geçen sezonun ilk yarısına göre 5 puan geride kaldı. AA

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