Yeni Malatyaspor'da Sergen Yalçın dönemi sona erdi

Sarı-siyahlı kulüpte yolların ayrıldığı teknik direktör Sergen Yalçın dönemi 6 ay sürdü.
Süper Lig ekiplerinden BtcTurk Yeni Malatyaspor'da Sergen Yalçın dönemi kapandı.
Sezon başında sarı-siyahlı ekiple anlaşan Yalçın'ın haziran ayında geldiği teknik direktörlük görevi, 6 ay 18 gün sürdü.
Malatya ekibi, Yalçın'ın yönetiminde çıktığı 17 lig maçında 6 galibiyet, 6 beraberlik, 5 de mağlubiyet yaşadı.
Sarı-siyahlılar, 17 lig maçında 32 gol kaydederken, kalesinde ise 22 gol gördü. Malatya ekibi, 2019-2020 sezonunun ilk yarısını 24 puanla 8. sırada kapattı.
BtcTurk Yeni Malatyaspor, önemli çıkış yakaladığı 2018-2019 sezonunun ilk yarısını 29 puanla üçüncü sırada tamamlamıştı.
Yalçın, 2019-2020 sezonunda ise geçen sezonun ilk yarısına göre 5 puan geride kaldı.
AA