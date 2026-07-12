ŞİİR

Bedenleri örtersen, ahlakın da zirvede, Çıplaklık ilkelliktir, insanlığa bir perde, Sokaklar beter oldu, yürüyoruz baş yerde, Hayâsızlık törpüler, mahremiyet yerlerde. Doğunca kundaklanır, ölünce kefendeyiz, Fıtrat böyle istiyor, yoksa teneşirdeyiz, Edep şefkat timsali, kadınlar hazinemiz, Yağma ettirmeyelim, mimsiz medeniyete. Erkek yaparsa olmaz, kadınlar da normal mi? Modernlik bu olamaz, ar ve hayâ gökte mi? Çocuklarımız küçük, sonra örtünürler mi? Düşmeyelim tuzağa, istikbal ellerinde. Ol Resûl-i Kibriya, ümmetine bahseder, "El-hayâü mine’l-iman", "hayâ imandandır" der, Emir telakki edip, O'na salâvat gönder, Giyip hayâ libâsını, okumadan akletme. Edep insanda süstür, ahlakın da temeli, Hayvanda edep olmaz, insanlığın senedi. Edebiyatta bile, edep en öncelikli, Takınarak edebi, edepsizi engelle. Hürüm istediğimi, yaparım diyemezsin, Başka hürriyetlerin, önüne geçemezsin, İnanmıyorsan eğer, bahane edemezsin, Lakin soyunmak nedir, aymazlığın zirvede. Kaç bin yıllık milletiz, örfümüzde görünmez, Kültür yozlaşmasıdır, değerler törpülenmez, Örtün mahrem yerleri, akıl asla örtülmez, Kem gözlerden sakının, gözbebeği aile. Dışardaki hayatta hayal kırıklığı var, Bu nasıl değişimdir, sonu nereye çıkar? Geçmişi mi kaybettik, esarette mi ruhlar? Kırmalı zincirleri, dönüş asil günlere. Dünyanın gözü dönmüş, acımadan kullandı, Her türlü reklamında, afiş eder kadını, Güya özgür bırakmış, düşünür çıkarını, Akbaba’dan beterler, vicdanlar düşmüş yere. Bilim ile İslâm’ı, beraber inceleyin, Yaradan ne söylemiş, Kur’ân’a kulak verin, Ebedî bir hayat var, kendinize bir gelin, Uzak durun şeytandan, pirim vermeyin nefse.

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