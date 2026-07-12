Van Bediüzzaman Mevlidi

Elhamdülillah, bu bereketli günlerde Van’a, Bediüzzaman Said Nursî Hazretleri’nin mevlid-i şerifine katılmak için Güneydoğu Anadolu’dan, özellikle sadece Şanlıurfa’dan 22 kardeşle birlikte yola çıktık, yolda dualarımızı ve salavatlarımızı birleştirerek Van’a ulaştık.

Mevlid programının dışında birkaç manevî ve tarihî yeri de ziyaret etme fırsatı bulduk. Veysel Karanî Hazretleri’nin türbesine gittik, Fatiha’lar okuduk, dualar ettik. Van Kalesi’nden şehri yukarıdan izlemek çok güzeldi. Horhor Medresesi’nde Bediüzzaman’ın ilim yolculuğunu hissederek Risale-i Nur’un manevî havasını soluduk. Tahir Paşa’nın evini ziyaret ettiğimizde ise Bediüzzaman’ın Van’daki hatıralarına yakından şahit olduk, orada ayrı bir manevî hava vardı. Muradiye Şelalesi’nde de Rabbimizin kudretini bir kez daha gördük, şelalenin coşkun akışı iman heyecanımızı yeniden alevlendirdi.

Bu yolculukta kardeşlik bağlarımız gerçekten güçlendi. Özellikle Suphi Ağabeyimiz bizimle yakından ilgilendi. Yorgunluğumuzu unutturacak kadar güler yüzlüydü, her konuda elinden geleni yaptı. Suphi Ağabeyimize çok teşekkür ediyoruz, Allah ondan razı olsun. Misafirperverliği ve ilgisi unutulmayacak.

Van Bediüzzaman Vakfı’na da gönülden teşekkür ediyoruz. Mevlid programını güzelce organize ettikleri, bizi misafir ettikleri ve manevî ortamı hazırladıkları için minnettarız. Emek veren herkese Allah hayırlı ömürler ve bereket versin.

22 kişilik kafilemizle Van’da geçirdiğimiz günler bizim için çok anlamlıydı. Kardeşliğimizi pekiştirdik, Bediüzzaman Hazretleri’nin davasının büyüklüğünü bir defa daha idrak ettik. Rabbim bu tür buluşmaları çoğaltsın, aramızdaki muhabbeti daim eylesin. Yol boyunca ve Van’da bizlere destek olan, dualarıyla yanımızda olan tüm kardeşlerimize selam ve sevgilerimizi gönderiyoruz. İnşallah nice mevlidlerde tekrar görüşürüz.