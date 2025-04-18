"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
18 NİSAN 2025 CUMA - YIL: 56

Müslüman gencin gündemi...

Süleyman Alp Özcan
18 Nisan 2025, Cuma
Bediüzzaman Said Nursî’ye göre Müslüman bir genç siyasetle ilgilenirken öncelikle ahlâkî ve manevî değerlerini korumalıdır.

Siyasetin içinde yer alırken İslâm’ın temel ilkelerine bağlı kalmak, hak, adalet ve doğruluk ekseninde hareket etmek esastır. Üstad Hazretleri, özellikle iman hizmetini önceleyerek siyasetin bir araç, ahiret ve insanlık saadetinin ise asıl gaye olduğunu vurgulamaktadır.

Türkiye’de gençler olarak siyasetle ilgilenmemek neredeyse imkânsız hâle gelmiştir. Siyasî atmosferin sert ve kutuplaşmış olması, her kişinin gündelik hayatını doğrudan etkileyen bir durumdadır. Gençler olarak okuduğumuz okul, çalıştığımız iş ve sosyal çevremiz siyasetin etkisi altındadır.

Said Nursî, siyasetle ilgilenmenin niyet ve maksada bağlı olduğunu belirtir. Eğer siyaset, İslâm’ın ve toplumun faydası için bir vesile olarak görülüyorsa, o zaman Müslüman gençlerin bu alanda yer alması mümkündür. Ancak eğer siyaset; kişisel menfaate veya dünya hırsı ve nefis hesabına kullanılıyorsa, bu durumda zarar getireceğini ifade eder. Bu noktada, iman hizmeti siyasetle kirlenmemeli anlayışı ön plana çıkmalıdır.

Gençlerin siyasetle ilgilenirken dikkat etmeleri gereken hususlardan biri de tarafgirlik ve aşırı bağlılıktan kaçınmalarıdır. Türkiye’de özellikle gençler, sosyal medya ve çevre etkisiyle bir görüşe sıkı sıkıya bağlanabilmekte ve farklı fikirlere tahammülsüz hâle gelebilmektedir. Kutuplaşma, toplumun birlik ve beraberliğini zedeler. İslâm ahlâkı gereği, bir kişiye sadece kendi görüşüne yakın olduğu için destek vermek yerine, adalet ve liyakati esas almak gerekir.

Bediüzzaman, siyasetle meşgul olmanın iman hizmetine zarar verebileceğini düşündüğünden, özellikle Risale-i Nur talebelerini günlük siyasetten uzak durmaya teşvik etmiştir. Bunun temel sebebi, siyasetin geçici, imanın ise ebedî bir hakikat olmasıdır. Müslüman gençler toplumu ilgilendiren meselelerde bilinçli olmalı, adaletin hâkim olması için dualarıyla ve sosyal sorumluluklarıyla katkı sunmalıdır.

Müslüman bir genç, siyasî gelişmeleri takip ederken İslâmın temel ilkeleri çerçevesinde olayları değerlendirmeli ve bilgilenmelidir. Üstad’ın “müsbet hareket” anlayışı burada önemli bir yere sahiptir. Müsbet hareket, olumsuzluklarla mücadelede şiddete ve kavgaya başvurmadan, ilim, hikmet ve güzel ahlâk ile topluma yön vermektir.

Sonuç olarak, Türkiye’de siyasetin sert atmosferi gençleri doğrudan etkilemektedir. Ancak, Bediüzzaman’dan aldığımız derse göre: Müslüman bir genç siyasetin içinde yer alırken öncelikle iman ve ahlâkını muhafaza etmeli, hakkı ve adaleti öncelemeli, tarafgirlikten kaçınmalı ve müsbet hareket anlayışını benimsemelidir. Siyaset bir gaye değil, toplumun hayrına bir vasıta olarak görülmeli ve her şeyden önce iman hizmetine öncelik verilmelidir. Vesselam...

Okunma Sayısı: 193
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    Madde bağımlılığı tehdidi büyüyor

    Yurdun kuzey bölgelerine sağanak yağış uyarısı!

    İlk Hacı kafilesi 29 Nisan’da yola çıkacak

    Özel sektörün yurt dışı borcu altı yılın zirvesinde

    Gazze’de “insanî çöküş” yaşandı

    BM’den Güney Sudan uyarısı

    Gıda enflasyonunda liderlik bizde

    Merkez Bankası faizi yüzde 46'ya çıkardı

    Türkiye’nin bütün demokratları ‘tek adam’a karşı

    İmamoğlu: Ya adalet ya sefalet

    Gram altın rekor tazeledi

    Can Atalay kararı tutanaklara eklendi

    Rasim Ozan Kütahyalı hakkında gözaltı kararı

    Acil tutuklama emri çıkarılsın: "İngiltere yetkilileri el sıkışmak yerine kelepçe takmak zorundalar"

    'İran nükleer silah elde etmeye çok uzak değil'

    Trump yönetimi "mahkemeye itaatsizlikten" suçlu bulundu

    Çalışanlarının Microsoft'a Gazze tepkisi devam ediyor: 'İsrail'e yapay zeka destekli silahlar satıyor'

    Marmara'da yeniden müsilaj alarmı!

    ABD'nin Çin'e uyguladığı tarife artışı yüzde 245'e ulaştı

    En Çok Okunanlar

    Osman ZENGİN

    Üstad: Bursa’ya selâm ediyorum - Bediüzzaman Mevlidine bekliyoruz
    Şükrü BULUT

    Türkiye’de AKP’yi İmamoğlu’yla, Avrupa’da Macron’u Le Pen’le temizleyemezler…
    İbrahim ÖZDABAK

    Günün Karikatürü
    Genel

    Madde bağımlılığı tehdidi büyüyor
    Kâzım GÜLEÇYÜZ

    İstibdatla kırılan şevk hürriyetle canlanır
    Süleyman KÖSMENE

    Allah tek iken bazen neden biz diyor?
    M. Latif SALİHOĞLU

    Frengî ikizler: Türkçülük ve Kürtçülük
    Ahmet BATTAL

    Feodalite meselesi, “tulum çıkarmak” ve MHP’nin çıkışı
    Faruk ÇAKIR

    Eğitime de düşmanlık olur mu?
    Muhammed Yusuf Akbaş

    Hür düşünce ve adaletin sözcüsü

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2025, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.