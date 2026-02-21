"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
21 ŞUBAT 2026 CUMARTESİ - YIL: 56

Nurlardan alınan ilhamla...

Süleyman Alp Özcan
21 Şubat 2026, Cumartesi
Yeni Asya gazetesi, ortaya çıktığı günden itibaren sıradan bir gazete olmanın ötesinde bir mana taşıdı.

21 Şubat 1970’te atılan bu adım, bir basın faaliyeti başlatmaktan ziyade, Nur’dan beslenen bir anlayışın cemiyet hayatında kendine yer açma gayretinin neticesiydi. O günlerde bu gazetenin uzun yıllar sürecek bir istikrarın adı olacağını belki herkes kestiremiyordu; fakat niyet ve istikamet baştan belliydi.

Zübeyir Gündüzalp ağabeyin öncülüğünde kurulan Yeni Asya, Risale-i Nur’un hayata bakan yönünü, günlük hadiselerle irtibatlandırmayı hedefledi. Bu, kolay bir yol değildi. Çünkü ölçüyü korumak, istikameti muhafaza etmek ve bunu yaparken ifrat ile tefritten uzak durmak ciddî bir hassasiyet gerektiriyordu. Yeni Asya, daha ilk yıllarından itibaren bu hassasiyeti gözetmeye çalıştı.

Gazetenin temel duruşu, şahıs merkezli değil, prensip merkezli oldu. Hadiselere yaklaşırken tarafgirlik yerine adalet ölçüsü esas alındı. Dinin siyasete alet edilmesine karşı durulurken, hürriyetin de başıboşluk olmadığı hatırlatıldı. Bu tavır, zaman zaman yalnız kalmayı göze almayı gerektirdi; fakat Yeni Asya çizgisi, şartlara göre şekil almak yerine, şartlar ne olursa olsun doğruda sebat etmeyi tercih etti.

Nur talebelerinin meşveret anlayışı, gazetenin yayın politikasında da kendini gösterdi. Fikirlerin serbestçe ifade edildiği, fakat ortak bir istikamet etrafında buluşulduğu bir zemin oluştu. Bu yönüyle Yeni Asya, sadece okunan değil, aynı zamanda hayata fiilen tatbik edilen görev vazifesi gördü. Pek çok insan için bu gazete, hadiseleri farklı bir gözle okumanın kapısını araladı. Aradan geçen yıllar, Yeni Asya’nın karşılaştığı zorlukları da beraberinde getirdi. Değişen şartlar, baskılar, anlaşılmayan duruşlar oldu. Ancak gazete, çizgisini muhafaza etmeye devam etti. Çünkü bu çizgi, günlük hesapların değil, uzun vadeli bir hizmet anlayışının neticesiydi. Risale-i Nur’dan alınan ilham, bu sebatın en güçlü dayanağı oldu.

Bugün 21 Şubat anıldığında, geriye dönüp bakıldığında görülen şey sadece bir kuruluş tarihi değildir. Aynı zamanda bir duruşun, bir anlayışın ve bir sadakatin hikâyesidir. Yeni Asya, dün olduğu gibi bugün de bu hikâyeyi hür ama kararlı bir şekilde sürdürmektedir.

